Командующий ВДВ раскрыл, что в Украине больше 8500 десантников получили ранения. Его заявление пропало с сайта телеканала Минобороны

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский в поздравлении с Днем ВДВ, опубликованном телеканалом Минобороны РФ «Звезда», раскрыл количество десантников, получивших ранения на войне в Украине. Внимание на это обратило «Агенство».

В своем поздравлении Теплинский сказал, что гордится тем, что за полтора года «специальной военной операции» ( ) «более пяти тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а свыше трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую». Теплинский не раскрыл данные о безвозвратных потерях.

Как отмечает «Агентство», спустя некоторое время телеканал «Звезда» удалил с сайта и из телеграма поздравление Теплинского. Новость осталась в кэше гугла, в репостах (например, у Владимира Соловьева) и перепечатках СМИ, а удаленный пост сохранился в архиве TGStat.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов, опираясь на данные Теплинского по раненым, предположил в разговоре с «Агентством», что за время войны погибли несколько тысяч российских десантников. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с волонтерами подтвердили, что к 28 июля погибли не менее 1842 десантников, в том числе 322 офицера.

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Хроника войны

Война Пятьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»