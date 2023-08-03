Российские власти заявили, что в Калужской области сбили семь дронов

Обновление. На юго-западе Калужской области система ПВО сбила еще один, седьмой, беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в 11 утра. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в телеграме.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы ПВО сбили шесть беспилотников на . По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сообщили, что российские военные «пресекли попытку террористической атаки». В Минобороны обвинили в случившемся «киевский режим». В ведомстве также заявили, что никто не пострадал, а разрушений нет.

Никаких подтверждений этой информации нет.

Калужская область среди прочего граничит с Московской областью. В последнюю неделю беспилотники дважды атаковали Москву — 30 июля и 1 августа. Оба раза из-за атак повреждения получили башни Москва-Сити, где расположены правительственные учреждения.

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