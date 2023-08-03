Российские власти заявили, что в Калужской области сбили семь дронов
Источник: Владислав Шапша
Обновление. На юго-западе Калужской области система ПВО сбила еще один, седьмой, беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в 11 утра. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в телеграме.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы ПВО сбили шесть беспилотников на юго-западе региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сообщили, что российские военные «пресекли попытку террористической атаки». В Минобороны обвинили в случившемся «киевский режим». В ведомстве также заявили, что никто не пострадал, а разрушений нет.
Никаких подтверждений этой информации нет.
Калужская область среди прочего граничит с Московской областью. В последнюю неделю беспилотники дважды атаковали Москву — 30 июля и 1 августа. Оба раза из-за атак повреждения получили башни Москва-Сити, где расположены правительственные учреждения.