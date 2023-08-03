Сотрудников Минэкономразвития РФ после удара дронов по Москва-Сити отправили на удаленку до сентября

Министр экономического развития РФ Максим Решентников продлил удаленный режим работы сотрудников до 1 сентября 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию приказа Решетникова.

«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — сказано в документе.

Кроме того, министр приказал, чтобы сотрудники ведомства изучили «рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта».

Также в приказе сказано, что для сотрудников министерства ввели «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

В пресс-службе Минэкономики это не комментировали.

Офис министерства экономики РФ находится на территории делового района Москва-Сити. Он располагается в 50-этажной башне правительственного комплекса IQ-квартал, которая дважды подвергалась ударам беспилотников во время атак на Москву 30 июля и 1 августа. После второй атаки Минэкономразвития сообщило, что «временно перевело сотрудников ведомства на удаленный режим работы», при этом срок перевода на удаленку не уточнялся.

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