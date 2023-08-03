«Аппаратчики при путинизме» «Русская служба Би-би-си» рассказала историю деградации российской дипломатии

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

В марте 2000 года Владимир Путин говорил, что Россия готова к сотрудничеству с НАТО «вплоть до вступления в альянс», а также отмечал, что не может представить Россию «изолированной от Европы». Директор Белинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев в разговоре с «Би-би-си» подчеркнул, что в первые два президентских срока Путина российским дипломатам было что поставить себе в заслугу. Однако уже тогда в российский дипломатический корпус попадали люди «с отбитым креативом и критическим мышлением», подчеркнул собеседник издания, работавший в 2000-х в Кремле. Он назвал МИД РФ «полувоенной организацией» со «специфическим мидовским языком, где нет имен собственных».

В 2004 году сотрудники администрации президента рекомендовали Путину Сергея Лаврова на должность главы МИД. По словам бывшего кремлевского чиновника, Лавров «и про Штаты понимал, и про Европу». «Но это был другой Лавров. За эти годы он сильно трансформировался», — говорит собеседник «Би-би-си». О «трансформации» Лаврова заявил и бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, который уволился после российского вторжения в Украине весной 2022 года. По его мнению, Лавров изменился вслед за Путиным и по-другому быть не могло, так как ни в одной стране мира мнение главы МИД не может отличаться от мнения президента, если чиновник хочет остаться на своем посту.

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«Би-би-си» напоминает, как в 2009 году тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон передала Лаврову символическую «кнопку перезагрузки» российско-американских отношений. Тогда же появилась российско-американская рабочая комиссия по вопросам развития гражданского общества — со стороны Вашингтона ее возглавил будущий посол США в РФ Майкл Макфол, а со стороны Москвы — первым замглавы администрации президента Владислав Сурков.

Бывший спичрайтер Барака Обамы Бен Роудс отметил, что в Белом доме понимали: несмотря на то, что Путин ушел с поста президента, курс страны определяет все равно он. Так, во время встречи с Обамой в 2009 году Путин изложил американскому президенту свой взгляд на мир и винил предшественника Обамы Джорджа Буша-младшего в предательстве России, пишет «Би-би-си». «Он жаловался, что протянул руку Соединенным Штатам после 11 сентября. И все, что он получил, — это выход США из Договора по ПРО, войну в Ираке и расширение НАТО», — рассказал Роудс. По его словам, со встреч между Обамой и Дмитрием Медведевым американские чиновники выходили с полной уверенностью, что российские дипломаты подчиняются не президенту, а Путину, который тогда был премьером.

Тогда же в Вашингтоне поняли, что «перезагрузки» не будет. Роудс назвал Лаврова «человеком, который просто плывет по течению»: «Когда оно несло нас в сторону „перезагрузки“, он шел в этом направлении, а когда ветер переменился, изменилось и его поведение». При этом бывший кремлевский чиновник сказал «Би-би-си», что раньше Путин такое поведение не одобрял: ему не нравилось, когда МИД РФ «вечно пытается подтявкивать». Но уже в 2010-х годах, по словам собеседника издания, Путина не смущало, что дипломаты у него «на подтанцовке».

По мнению Макфола и Роудса, провал в попытке наладить отношения между странами связан с тремя событиями: арабской весной, вторжением США в Ливию (это убедило Путина, что Вашингтон видит своей целью свержение других режимов, отмечают собеседники), и протесты в России 2011-2012 годов, о которых положительно отзывались власти США. Собеседники «Би-би-си» отмечают, что с возвращением Путина в Кремль изменился и язык внешней политики Москвы. Издание приводит несколько цитат российских послов и чиновников МИДа, сказанных за последние годы:

«Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Глаза что отводишь?» (заместитель постоянного представителя РФ Владимир Сафронков, обращаясь к постпреду Великобритании Мэтью Райкрофту);

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада» (посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев);

«С павлинами поговори» (Сергей Лавров — журналисту, попросившему разрешения задать вопрос);

«Дебилы, блядь» (Сергей Лавров);

«Петушиная стратегия киевского режима ни для кого не новость» (официальный представитель МИД РФ Мария Захарова);

«Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские „Грады“» (Мария Захарова).

Приход на место представителя МИДа Марии Захаровой Борис Бондарев называет «запросом времени». До нее на этой должности были «дипломаты-дипломаты, которые бубнили заявления в рафинированных выражениях». По его словам, то, что замена им получится такой «яркой», никто не ожидал. Он отметил, что такой стиль общения стал обычным и для многих рядовых дипломатов.

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«Би-би-си» называет «последней каплей» для отношений РФ и Запада аннексию Крыма и начало конфликта в Донбассе в 2014 году. Издание отмечает, что МИД России продолжал общаться с американскими коллегами по некоторым вопросам безопасности, но на Западе всем было очевидно, что контроля за происходящим в Украине у дипломатов нет, так как все решения Путин принимал сам. По мнению политолога Александра Габуева, с годами Путин укреплялся в убеждении, что он «и так все знает», поэтому дипломаты ему становятся не нужны. Financial Times писала, что Сергей Лавров первым среди гражданских чиновников узнал о решении вторгнуться в Украину — это произошло в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения.

Бен Роудс отмечает, что в 2010-х годах у Путина сформировалась своя картина мира, не зависящая от мнения МИДа. Он подчеркнул, что на встречах с Обамой Путин вел себя точно так же, как и во время публичных выступлений для российской аудитории. В том числе продолжал отрицать, что российские военные действуют в Донбассе. Такой же стиль взяли и дипломаты — между собой американские чиновники обсуждали, что Лавров часто говорил «откровенную неправду». По оценке Роудса, к тому моменту сотрудники МИДа превратились в «роботов», которые «просто зачитывали позиции» и у которых «не было уже почти никакого влияния».

В январе 2022 года замглавы МИДа Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин встретились в Женеве с заместителями госсекретаря США Венди Шерман и Бонни Дженкинс, чтобы обсудить российские по безопасности. «Там был какой-то ужас. Американцы такие: „Давайте договариваться“. Рябков кричит: „Нам нужна Украина! Мы без Украины никуда не уедем! Валите со своими манатками [на границы 1997 года]!“. Шерман — женщина железная, но думаю, у нее челюсть упала от такого», — рассказал «Би-би-си» Бондарев.

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Собеседники «Би-би-си» считают маловероятным, что спустя полтора года войны дипломатия может помочь ее остановить. По их оценке, противоречия между Россией, Украиной и Западом слишком велики и нет оснований для кулуарных переговоров. Бондарев отмечает, что большая часть работы дипломатов проходит в непубличном поле, но после войны такие контакты резко сократились, так как «разговаривать особо не о чем».

Аналитик Сэмюэль Чарап считает, что говорить сторонам все равно придется, потому что единственная альтернатива этому — победа одной из сторон на поле боя, которой не могут сейчас добиться ни Москва, ни Киев. Кроме того, для США продолжительная война повышает риски прямого столкновения НАТО с Россией и, соответственно, применения ядерного оружия. При этом эксперт называет Путина «настолько токсичным игроком», что неясно, будет ли с ним кто-то разговаривать и захочет ли он сам участвовать в урегулировании. Бен Роудс отмечает, что Путин все еще понимает полезность каналов связи, но дипломатов для этого уже не использует — «теперь это разведчики с разведчиками, военные с военными». По его мнению, это «мир, в котором хочет жить Путин».

Бывший кремлевский чиновник отмечает, что несмотря на такие условия, дипломаты не уходят из МИДа, поскольку, если находишься на должности 10-20 лет, «у тебя атрофируются все жизненные навыки». Он также рассказал, что несколько месяцев назад видел Лаврова: «Усталый человек. Немножко ерепенящийся. Война не его стихия, а деваться ему особо некуда. Он давно себя пересидел. А куда ему идти, кроме как на пенсию — особо некуда. Ну и сидит там, охраняет свое кресло». Бондарев, сам работавший в МИД, считает, что чиновникам МИД не хватает мужества, чтобы что-то сделать, и называет их «аппаратчиками при путинизме».