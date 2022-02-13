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Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что России «насрать» на санкции Запада. Такое мнение он высказал в ходе интервью шведскому изданию Aftonbladet.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — цитирует его слова издание. Эта фраза вынесена в заголовок материала.

Само интервью было посвящено возможному вступлению Швеции в НАТО. Татаринцев назвал расширение Североатлантического альянса главной угрозой для России, добавив, что сейчас Москва возражает против членства королевства в организации.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В январе власти Швеции заявляли, что вопрос о вступлении королевства в НАТО не стоит на повестке дня.

С осени 2021 года западные власти угрожают Москве введением новых санкций, подозревая Россию в возможном вторжении в Украину. По оценкам Запада, Россия сконцентрировала у украинских границ 100-125 тысяч военнослужащих, а само вторжение может начаться 16 февраля. Москва объясняет перемещение войск учениями и утверждает, что не собирается ни на кого нападать. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

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