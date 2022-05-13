«С павлинами поговори». Сергей Лавров нахамил журналисту в ответ на просьбу об интервью
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Глава МИД РФ Сергей Лавров нахамил журналистам в Душанбе, где 13 мая проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ с его участием.
После заседания и пресс-конференции Лаврова корреспондент телеканала «Настоящее время» попытался поговорить с министром, когда тот вместе с делегацией шел по аллее правительственной резиденции.
У них состоялся следующий диалог:
«Настоящее время»: Господин Лавров, разрешите вопрос от представителя иностранных СМИ.
Мария Захарова: Вы могли бы прийти, поучаствовать.
«Настоящее время»: А нас не впустили. Сказали, что по вашему поручению.
Мария Захарова: Не знаю.
Сергей Лавров: С павлинами поговори.
На фоне беседы были слышны крики павлинов, которые живут на территории резиденции правительства Таджикистана.
Как отмечает телеканал, заседание глав МИДов стран СНГ проходило за закрытыми дверями, а на итоговую пресс-конференцию без объяснения причин не допустили корреспондентов «Би-би-си», таджикской службы «Радио Свобода» и «Настоящего времени».
Сергей Лавров не впервые грубит журналистам. Например, он неоднократно называл их «дебилами».