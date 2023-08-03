Агентство Reuters рассказало, что в казахстанском интернете начали искать добровольцев в армию РФ

Жители Казахстана стали сталкиваться с интернет-рекламой, предлагающей вступить в российскую армию, пишет Reuters.

В рекламе говорится, что заключившие контракт с армией РФ получат разовую выплату в размере 5300 долларов (около 500 тысяч рублей), а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей и дополнительные выплаты, размер которых не указывается.

Агентство отмечает, что реклама явно ориентирована на казахстанцев. В частности, на ней изображены флаги России и Казахстана, рядом с которыми размещен слоган «Плечом к плечу».

Как пишет Reuters, в объявлении указан сайт, предлагающий поступить на службу в армию на Сахалине. Сайт создан агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области, которое специализируется на подборе персонала.

На вопросы журналистов ни организация, ни министерство информации и общественного развития Казахстана не ответили.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, гражданам республики грозит от пяти до девяти лет лишения свободы за участие в иностранном вооруженном конфликте при отсутствии признаков наемничества. Наказание за наемничество предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

В феврале 2023 года глава администрации города Байконур, который Россия арендует у Казахстана с 1994 года, подписал постановление о единовременной выплате 260 тысяч рублей для тех, кто отправится на войну в Украине по мобилизации или на добровольной основе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года объявил масштабную реформу армии, которая, среди прочего, подразумевала значительное увеличение общей численности войск. В марте 2023 года агентство Bloomberg писало, что Минобороны России рассчитывает добиться этого с помощью массового набора контрактников. Вскоре в России развернули масштабную рекламную кампанию службы по контракту.

Летом 2023 года российские власти решили повысить на пять лет предельный возраст пребывания в запасе, а также верхний предел призывного возраста до 30 лет. Первый документ президент Владимир Путин подписал 24 июля, второй закон пока не подписан.

Подробнее про рекламную кампанию

Россиян вербуют на войну в пабликах бюджетных учреждений, школах и даже детских садах Это десятки тысяч объявлений — и их становится все больше. «Новая газета Европа» рассказала об этой «рекламной кампании»

Подробнее про рекламную кампанию

Россиян вербуют на войну в пабликах бюджетных учреждений, школах и даже детских садах Это десятки тысяч объявлений — и их становится все больше. «Новая газета Европа» рассказала об этой «рекламной кампании»