Жителям Байконура (города в Казахстане, который арендует Россия) предложили по 260 тысяч рублей за участие в войне

Глава администрации города Байконур подписал постановление о единовременной выплате 260 тысяч рублей для тех, кто отправится на войну в Украине по мобилизации или на добровольной основе.

Постановление подписано 7 февраля. Казахстанские СМИ обратили внимание на документ 13 февраля, когда о нем сообщила прокуратура Байконура.

В постановлении сказано, что денежные выплаты предложены «в качестве меры социальной поддержки». Финансировать их планируется из городского бюджета.

Город Байконур — это административный центр одноименного космодрома в Казахстане. Россия арендует город и космодром Байконур с 1994 года. Договор с Казахстаном действует до 2050 года, арендная плата составляет 115 миллионов долларов в год. Город Байконур наделен статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.

После того, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию, администрация Байконура заявляла, что с учетом особого статуса города там никого не будут отправлять на войну принудительно. «Мобилизационные мероприятия в отношении жителей города Байконура — граждан Российской Федерации проводятся только в отношении граждан, добровольно выразивших желание поступить на военную службу», — говорилось в сообщении чиновников.

Единовременные выплаты в случае добровольной отправки на войну в Украине ранее предложили власти многих регионов России.

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