В июле 2023 года более 60% указов Путина не были опубликованы. Это рекордное число секретных распоряжений с 1999 года

В июле 2023 года 62% указов, подписанных президентом России Владимиром Путиным, не были опубликованы, свидетельствуют подсчеты «Медиазоны» по порядковым номерам президентских указов.

Как поясняет издание, все указы президента пронумерованы по порядку от начала года. Если какой-то номер в опубликованных документах не встречается, это значит, что его присвоили секретному указу.

Такой высокой доли секретных указов на было за все время, что Путин находится на посту президента РФ, пишет «Медиазона». По данным издания, в истории современной России лишь один раз доля секретных указов была чуть выше нынешней — 64% в январе 1999 года.

При этом по итогам семи месяцев 2023 год занимает первое место по доле секретных указов. За этот период их оказалось 48% от общего числа документов, подписанных президентом.

12 секретных указов были подписаны в период между 27 и 31 июля. Это максимум с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает издание.

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