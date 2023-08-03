В Украине предъявили первые обвинения по делу о гибели руководства МВД при крушении вертолета в Броварах

Пятеро сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) стали подозреваемыми по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как пишет Государственное бюро расследований, по делу проходят начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и. о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи и начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда ГСЧС из Нежина Черниговской области. Имена фигурантов дела не сообщаются.

В прокуратуре утверждают, что сотрудники ГСЧС привлекли к полету делегации МВД вертолет, который «находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области» и не имел документов, «разрешающих выполнение других видов полетов». По данным следствия, перед вылетом 18 января 2023 года сотрудники ГСЧС не сообщили командиру экипажа о неблагоприятных погодных условиях и не перенесли полет.

Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте — даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков.

В прокуратуре добавили, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и автомобили. Погибли 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский. Помимо высокопоставленных сотрудников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и ребенок, шедшие в детский сад. Пострадал 31 человек, в том числе 13 детей.

Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором показаны последние секунды перед падением вертолета с руководством МВД в Броварах в январе. Также в записи слышны переговоры пилотов, которые обсуждают густой туман в Броварах.

Переговоры пилотов перед авиакатастрофой, в которой погибло руководство МВД Державне бюро розслідувань

Первоначально следствие рассматривало несколько версий случившегося, включая диверсию, техническую неисправность вертолета, ошибку пилота, а также версию о том, что борт сбили. В ходе расследования версия о диверсии не подтвердилась, сообщил в конце июля в интервью «Укринформу» генпрокурор Украины Андрей Костин.

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