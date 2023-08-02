Война Пятьсот двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска ударили по Украине дронами-камикадзе: в Киеве обломки упали на нежилые здания, в Измаиле атакован порт.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью силы ПВО уничтожили 23 ударных беспилотника «Шахед».
- «Коммерсант»: следствие допускает, что для атак на Москва-Сити могли использовать беспилотники типа «Бобер».
Телеграм-канал «Крымский ветер» публикует фото из поселка Гвардейское в Крыму, на котором видно столб дыма. Власти аннексированного полуострова пока это не комментировали.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале оперативной информации по ситуации на мосту. С чем это связано, не уточняется.
Последствия ночной атаки по Одесской области
ФСБ сообщила, что задержала жителя Тамбовской области, который, как утверждается, пытался выехать из России, чтобы принять участие в войне на стороне Украины.
По версии спецслужбы, задержанный «в целях вступления в ряды ВСУ» переписывался с «представителями националистического формирования Украины», которое набирало и готовило добровольцев из числа граждан РФ для участия в военных действиях против ВС России.
ФСБ утверждает, что с апреля по июнь задержанный изучал специальную литературу «по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике». После этого он «осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию», во время которой его задержали сотрудники ФСБ.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ).
«Коммерсант»: для атак на Москва-Сити использовались беспилотники типа «Бобер»
Источники «Коммерсанта», близкие к следствию, сообщили, что для атак на Москва-Сити могли использоваться беспилотники типа «Бобер», «визуально отличающиеся формой киля и темно-голубой расцветкой». Обломки такого цвета были изъяты в больших количествах возле башни министерств, пишет издание.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили 23 беспилотника «Шахед», запущенные с трех направлений — из Курска, Приморско-Ахтарска на Кубани и Чауды в Крыму. Большинство дронов уничтожили в Киевской и Одесской областях.
«Защищаемся на максимуме имеющихся сил». Владимир Зеленский — о ночной атаке дронов-камикадзе
«Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много „шахедов“. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны.
Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», — заявил президент Украины.
Российские войска в ночь на 2 августа ударили беспилотниками «Шахед» по Украине
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что сбиты все дроны, запущенные по украинской столице. В Соломенском и Святошинском районах упавшие обломки повредили нежилые помещения. В Голосеевском районе обломки дрона упали на детскую площадку.
МВД Украины сообщило, что в Киевской области в результате атаки дронов начался пожар в частном доме. Вскоре его потушили.
Российские войска также атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области, сообщило оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ.
«Силы противовоздушной обороны неустанно работали почти три часа. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор», — говорится в сообщении.
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