Война Пятьсот двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ сообщила, что задержала жителя Тамбовской области, который, как утверждается, пытался выехать из России, чтобы принять участие в войне на стороне Украины.

По версии спецслужбы, задержанный «в целях вступления в ряды ВСУ» переписывался с «представителями националистического формирования Украины», которое набирало и готовило добровольцев из числа граждан РФ для участия в военных действиях против ВС России.

ФСБ утверждает, что с апреля по июнь задержанный изучал специальную литературу «по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике». После этого он «осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию», во время которой его задержали сотрудники ФСБ.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ).