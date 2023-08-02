Минобороны РФ объявило об ограничении движения судов в Керченском проливе

Министерство обороны РФ выпустило навигационное предупреждение, согласно которому в Керченском проливе ограничивается движение судов и полеты летательных аппаратов.

Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой <…> за исключением кораблей, катеров и судов ВМФ, ФСБ, Росгвардии и судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе.

Также в сообщении говорится о том, что военные установили район досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря.

Согласно карте, которую публикуют российские государственные агентства, «временно опасный район» установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.

Как пишет «Коммерсант», ранее Минобороны РФ уведомляло о запрете прохода Керченского пролива маломерными судами. Под ограничение попали прогулочные и парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы и сабдоски.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту в Керченском проливе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, а также была повреждена автомобильная часть переправы. Российские власти обвинили в подрыве украинские спецслужбы.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о выходе России из зерновой сделки, объяснив это решение тем, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Москва. С тех пор российские военные стали наносить массированные удары по южным регионам Украины, в частности по портовой инфраструктуре, через которую украинское зерно поступало на мировые рынки. Минобороны РФ назвало эти удары «возмездием» за взрыв на Крымском мосту.

В конце июля ФСБ объявила, что «в целях предотвращения террористических и диверсионных акций» проводит «комплекс контрольно-проверочных мероприятий» на судах, следующих через Керченский пролив. Спецслужба дважды отчитывалась о том, что находила следы взрывчатки на судах, следовавших из Турции в Керченский пролив.

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