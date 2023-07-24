ФСБ заявила, что нашла следы взрывчатки на сухогрузе, плывшем из Турции. Судно не пропустили через Керченский пролив

Сотрудники ФСБ отказали в проходе через Керченский пролив иностранному сухогрузу, на борту которого были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спецслужбы, ФСБ «в целях предотвращения террористических и диверсионных акций» проводит «комплекс контрольно-проверочных мероприятий» на судах, следующих через Керченский пролив.

В ведомстве утверждают, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону, «были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», а также «признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».

В мае, по сведениям спецслужбы, судно находилось в украинском порту Килия в Одесской области, затем в июле в турецком порту Тузла у сухогруза полностью сменилась судовая команда и название. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — считают в ФСБ.

Сухогрузу предписано убыть за пределы территориального моря РФ.

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