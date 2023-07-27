ФСБ заявила, что нашла следы взрывчатки на втором судне, следовавшем из Турции в Керченский пролив

Сотрудники ФСБ выявили второе иностранное судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ в Украину, утверждает российская спецслужба.

По данным ведомства, 26 июля «в ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания» для проверки был остановлен сухогруз «Bmo River», следовавший для погрузки зерна из турецкого Синопа через Керченский пролив в Ростов-на-Дону. В трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза были «обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил», цитирует «Интерфакс» сообщение ФСБ.

«Установлено, что в июне и июле текущего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — добавили в спецслужбе.

Команде сухогруза запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив и потребовали покинуть «пределы территориального моря РФ».

Ранее ФСБ заявляла, что 22 июля обнаружила следы взрывчатки в трюме другого иностранного сухогруза, также следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону.

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