Война Пятьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Основной целью дронов «Шахед», атаковавших Украину в ночь на 27 июля, стал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары, вы видите, какая хорошая происходит на оккупированных территориях, поэтому этот аэродром сегодня под прицелом. Он был и вчера под прицелом, и „Шахеды“ тоже — в большинстве случаев — были направлены именно туда», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В ночь на 27 июля российские силы атаковали территорию Украины, применив восемь иранских ударных беспилотников «Шахед». Все дроны сбиты в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Вечером 26 июля российские истребители МиГ-31К нанесли удар четырьмя ракетами Х-47 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области.