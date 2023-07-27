Война Пятьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 июля читайте здесь.
Главные новости:
- The New York Times утверждает, что основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область.
- Войска РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек.
- Правительство утвердило форму повесток о мобилизации.
Основной целью дронов «Шахед», атаковавших Украину в ночь на 27 июля, стал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары, вы видите, какая хорошая происходит „бавовна“ на оккупированных территориях, поэтому этот аэродром сегодня под прицелом. Он был и вчера под прицелом, и „Шахеды“ тоже — в большинстве случаев — были направлены именно туда», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона (цитата по «Интерфакс-Украина»).
В ночь на 27 июля российские силы атаковали территорию Украины, применив восемь иранских ударных беспилотников «Шахед». Все дроны сбиты в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.
Вечером 26 июля российские истребители МиГ-31К нанесли удар четырьмя ракетами Х-47 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области.
Войска России усилили оборону на юге Украины модернизированными вертолетами Ка-52М, говорится в обзоре ситуации в Украине, который ежедневно готовит военная разведка Великобритании.
«В условиях, когда украинские войска продолжают масштабные наступательные операции в Запорожской области, одной из наиболее влиятельных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52», — говорится в обзоре, опубликованном в твиттере министерства обороны Великобритании.
По оценке британских военных, российские силы с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 40 вертолетов Ка-52, но, по всей видимости, в последние месяцы войска РФ получили небольшое количество совершенно новых Ка-52М.
«Еще одним важным усовершенствованием Ка-52 стала установка новой противотанковой ракеты LMUR с дальностью стрельбы около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запускать это оружие за пределами досягаемости украинских ПВО», — говорится в обзоре.
Немецкий автоконцерн Volkswagen продал 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему четырех компаниях российскому «Арт-Финанс», близкому к дилерскому холдингу «Авилон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность Volkswagen за первое полугодие 2023 года. Сделку завершили 18 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр, где проведет выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.
Харьковская область, 27 июля
В ночь на 27 июля российские войска нанесли авиаудар по поселку Ковшаровка под Купянском Харьковской области. Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, авиабомба КАБ-250 упала рядом с пятиэтажным жилым домом. Погибла 74-летняя женщина, пострадали четыре человека.
Американский Институт изучения войны также заявляет, что началась новая фаза украинского контрнаступления.
Украинские войска начинают перебрасывать на фронт тысячи хорошо обученных солдат, которые на начальных этапах контрнаступления находились в резерве, подтвердил Politico неназванный представитель Пентагона.
В первые недели контрнаступления наиболее подготовленные украинские солдаты, проходившие обучение на Западе, оставались в резерве, тогда как ВСУ прощупывали позиции российских войск в поисках слабых мест. Резервные войска имеют западные боевые машины.
Агентство Bloomberg, в свою очередь, пишет, что наступление ВСУ на юго-западе Запорожской области, по мнению аналитиков, говорит о том, что украинской армии удалось прорвать российские оборонительные позиции.
Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский подкрепил сообщения о начале контрнаступления во время обращения по итогам 27 июля. «Сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали позже», — заявил Зеленский.
The Washington Post, как и The New York Times, пишет, что украинские войска проводят контрнаступление против российских войск в Запорожской области и продвинулись к югу от Орехова.
По данным источников издания, цель Киева — выйти к Азовскому морю, что прервать сухопутный мост между Крымом и другими аннексированными территориями Украины, по которому российские войска перебрасывают живую силу, технику и грузы. По словам украинского чиновника, знакомого с ситуацией, украинские войска находятся далеко от моря.
Одним из активистов антивоенного движения во время войны во Вьетнаме был Дэвид Кортрайт — тогда он служил в армии США. В то время Кортрайт и его сослуживцы подписывали петиции, участвовали в маршах против вьетнамской войны и фотографировались для антивоенных листовок. После выведения войск США Кортрайт стал исследовать миротворческие процессы, консультировал ООН, Фонд Карнеги и Международный институт мира и написал несколько работ о санкциях. «Медуза» поговорила с Кортрайтом о том, как развивалось антивоенное движение в США во время войны во Вьетнаме и чему оно может научить российских активистов.
Одесса
Один человек погиб и четыре ранены из-за российского авиаудара по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, минувшей ночью российские войска нанесли удар по поселку управляемой авиабомбой КАБ-250. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обвалилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом.
Погибла женщина 74 лет. Пострадали женщины 35, 71 и 81 года, а также 74-летний мужчина.
По данным The New York Times, ВСУ задействовали резервы, прошедшие обучение на Западе, для основного удара контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины сосредоточили основной удар в рамках контрнаступления на юго-востоке страны в Запорожской области. Об этом журналистам The New York Times сообщили два источника в Пентагоне. По их словам, сейчас на этом направлении задействованы украинские подразделения, которые были обучены и оснащены на Западе и до сих пор находились в резерве.
МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшую ордер на арест Владимира Путина
По какой статье разыскивается судья Томоко Аканэ, не уточняется. В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. Следствие обвиняет их в «заведомо незаконном заключении под стражу» и «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства».
17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном перемещении украинских детей с оккупированных территорий в Россию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За прошедшие сутки состоялось 28 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск на купянском направлении — южнее Новоселовского Луганской области, на лиманском направлении — южнее Дибровы, на бахмутском — севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищеевки Донецкой области, на авдеевском — в районе Авдеевки, на марьинском — в районе Марьинки, на шахтерском — в районе Старомайорского.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один склад боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские войска в ночь на 27 июля нанесли новый ракетный удар по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, целью атаки стала портовая инфраструктура. Российские ракеты «Калибр» выпустили с подлодки в акватории Черного моря.
В результате попадания повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Погиб охранник 1979 года рождения.
Командование Воздушных сил ВСУ уточняет, что всего произведено два пуска крылатых ракет.
Кроме того, по данным украинских военных, из района Приморско-Ахтарска по территории Украины были выпущены восемь иранских дронов-камикадзе «Шахед». Все они уничтожены силами ПВО в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей, заявили в ВСУ.
- Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту.
- В ночь на 23 июля центр Одессы подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны, в результате чего разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО». В Кремле утверждают, что собор повредили украинские «антиракеты».
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