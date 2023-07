Война Пятьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

The Washington Post, как и The New York Times, пишет, что украинские войска проводят контрнаступление против российских войск в Запорожской области и продвинулись к югу от Орехова.

По данным источников издания, цель Киева — выйти к Азовскому морю, что прервать сухопутный мост между Крымом и другими аннексированными территориями Украины, по которому российские войска перебрасывают живую силу, технику и грузы. По словам украинского чиновника, знакомого с ситуацией, украинские войска находятся далеко от моря.