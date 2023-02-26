На активиста, расписавшего свой магазин названиями украинских городов, завели второе дело о «дискредитации» армии. Его арестовали

На предпринимателя и активиста из села Русско-Высоцкое в Ленинградской области Дмитрия Скурихина завели второе , сообщают «Сетевые свободы».

По данным «ОВД-Инфо», основанием для нового дела против активиста послужила антивоенная акция предпринимателя в годовщину начала полномасштабной войны в Украине — 24 февраля 2023 года Скурихин вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано «Прости Украина».

Правозащитники также сообщают, что активист был задержан 25 февраля, ночь он провел в изоляторе временного содержания. 26 февраля Ломоносовский суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следствия о заключении Скурихина под стражу. «ОВД-Инфо» пишет, что активиста арестовали на 25 суток.

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Дмитрий Скурихин занимается активизмом много лет — с 2014 года мужчина разместил около 200 политических плакатов на фасаде своего магазина в Ленинградской области. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину активист стал писать на своем магазине названия украинских городов, пострадавших во время боевых действий.

В мае 2022 году Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Скурихина на 45 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стал антивоенный ролик, который активист опубликовал в своем телеграм-канале 3 марта.

Позднее против Скурихина возбудили уголовное дело о «дискредитации». «Сетевые свободы» пишут, что основанием для дела против активиста стали фотографии антивоенных надписей на его магазине, а также антивоенный пост Скурихина в телеграме, который он опубликовал летом 2022 года. Во второй половине сентября у активиста прошел обыск, а через несколько дней после этого суд назначили Скурихину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний

Подробнее о Скурихине

«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний