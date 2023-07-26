Война Пятьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о служебном подлоге в отношении депутата Верховной Рады Юрия Аристова, занимающего должность заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Его подозревают в незаконном выезде на отдых за границу во время войны. По статье 366 УК Украины Аристову может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, в июле депутат на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики.

После этого он дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на территории Мальдивской Республики, утверждает СБУ.

В ходе обыска у Аристова изъяли паспорт, где стояли отметки о пересечении границы с Мальдивской Республикой.

Накануне в прессе появилась информация, что депутат до 22 июля отдыхал в пятизвездочном гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши.

После этого Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля передостерег чиновников и депутатов, которые во время войны устраивают выгодные командировки и отдыхают за рубежом.

«Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым кажется, что война где-то там, где-то далеко от них, — заявил Зеленский. — Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества».