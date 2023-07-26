Война Пятьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 июля читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- ВСУ заявили, что российские войска начали использовать иранские дроны «Шахед», выпущенные в России.
- Верховный суд РФ посчитал, что участие в войне в Украине освобождает от наказания.
- Политолога Бориса Кагарлицкого обвинили в «призывах к терроризму».
- В Украине ранен бывший американский морпех Тревор Рид, которого в 2022 году Россия обменяла на Константина Ярошенко.
Украина получила усиление для своей противовоздушной обороны, сообщил Владимир Зеленский по итогам оперативного совещания с военными и силовыми ведомствами.
Вот что президент Украины написал в своем телеграм-канале:
Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о снабжении оружием и боеприпасами. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно.
ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ — о ходе последних реализаций по врагу внутри государства. Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про армию РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской.
Следствие считает, что с марта по май 2022 года подозреваемая распространяла в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.
По данным российских СМИ, в московской квартире Соколовской уже прошли обыски.
Соколовская работала в украинских бюро российских «Известий», «Коммерсанта» и РИА Новости. Она является постоянной участницей пропагандистских ток-шоу на российских телеканалах.
Бывшего депутата Верховной Рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича заочно обвинили в государственной измене.
По версии офиса генпрокурора Украины, в 2019-2021 годах подозреваемый «систематически распространял среди населения Украины манипулятивные высказывания», которые несли вред суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Его пропагандистская деятельность помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
Сейчас Рабинович проживает в Израиле. Туда власти Украины направили запрос о международной правовой помощи. По статье о госизмене бывшему депутату может грозить до 15 лет лишения свободы.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о служебном подлоге в отношении депутата Верховной Рады Юрия Аристова, занимающего должность заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Его подозревают в незаконном выезде на отдых за границу во время войны. По статье 366 УК Украины Аристову может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.
По версии следствия, в июле депутат на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики.
После этого он дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на территории Мальдивской Республики, утверждает СБУ.
В ходе обыска у Аристова изъяли паспорт, где стояли отметки о пересечении границы с Мальдивской Республикой.
Накануне в прессе появилась информация, что депутат до 22 июля отдыхал в пятизвездочном гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши.
После этого Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля передостерег чиновников и депутатов, которые во время войны устраивают выгодные командировки и отдыхают за рубежом.
«Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым кажется, что война где-то там, где-то далеко от них, — заявил Зеленский. — Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества».
Уголовное дело в отношении политолога Бориса Кагарлицкого завели из-за прошлогоднего поста о взрыве на Крымском мосту. Об этом «Агентству» сообщил его адвокат Сергей Ерохов.
Как посчитало управление ФСБ по Коми, в посте Кагарлицкого содержится публичное оправдание терроризма. Дело расследуется в Сыктывкаре, туда этапировали публициста.
Вероятно, речь идет о публикации, которая появилась в телеграм-канале Кагарлицкого 8 октября 2022 года, отмечает издание. В посте говорится, что с «военной точки зрения» смысл взрыва «более менее понятен» — «будут проблемы со снабжением». Также в нем рассматриваются экономические и политические последствия взрыва.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о переносе Ялтинского экономического форума, который собирались провести в сентябре 2023 года. Новая дата форума не сообщается.
Последний раз Ялтинский форум проводили в апреле 2019 года. С тех пор мероприятие неоднократно переносили по разным причинам: в 2020-2021 годах его отменили из-за пандемии коронавируса, в 2022 году — после начала войны в Украине из-за «нестабильной международной ситуации».
- Ялтинский международный экономический форум начали проводить в 2015 году. Согласно сайту мероприятия, его основной миссией является «содействие полноценной интеграции Крыма в состав России, укрепление и развитие инвестиционного и инновационного потенциала республики».
- Украина считает проведение форума нарушением своего суверенитета, а его участников — нарушителями закона, поскольку они приезжают в Крым не получив на это согласие украинских властей.
Шестеро военных получили ранения в результате ракетной атаки по ремонтному батальону Минобороны РФ в Красногвардейском районе Крыма, сообщает Astra со ссылкой на источники в медицинских службах аннексированного полуострова.
По информации издания, 25 июля был нанесен удар, предположительно, ракетами Storm Shadow по расположению ремонтного батальона, в результате чего было повреждено одно из строений и возник пожар на площади около 500 квадратных метров.
Власти аннексированного Крыма официально об атаке ВСУ не сообщали.
Минобороны РФ уже начало использовать для ударов по Украине иранские «Шахеды», собранные на территории России. Как заявила начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк, об этом свидетельствует маркировка на дронах-камикадзе.
«То, что на обломках тех „Шахедов“, которые нашли после последних атак, была маркировка кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское», — цитирует ее «РБК-Украина».
По словам Гуменюк, в зоне ответственности южного командования ВСУ российские войска в большинстве случаев запускают «Шахеды» с восточного побережья Азовского моря, но также были прецеденты, когда дроны запускали с Крымского полуострова. «Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения», — добавила она.
Спасо-Преображенский собор, Одесса
В ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. В результате в городе были повреждены более 50 зданий, в том числе десятки памятников архитектуры, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Спасо-Преображенском соборе, крупнейшем православном храме города. На фото: фрагменты разрушенных мозаик в соборе.
Губернатор Курской области заявил о новом обстреле приграничного поселка Теткино. Повреждены линии электропередачи, часть населенного пункта обесточена. Также есть повреждения от осколков в одном из жилых домов. О пострадавших не сообщается.
В новой сводке британской разведки анализируется активность Черноморского флота РФ после выхода России из зерновой сделки.
- Корабли Черноморского флота изменили свою позицию с тех пор, как Россия вышла из черноморской зерновой инициативы, подготовившись к блокаде Украины.
- В частности, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой. Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.
- С прекращением действия зерновой сделки вероятность увеличения интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море возросла.
25 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» двумя морскими беспилотниками. Как утверждают в военном ведомстве, оба дрона были уничтожены на дистанции 1000 и 800 метров.
Завод по производству беспилотников, который строится в России при участии Ирана, может оказать существенное влияние на войну в Украине, предупреждают в американской разведке.
Как пишет CNN, аналитики разведывательного управления Минобороны США сообщили на брифинге небольшой группе репортеров, что строящийся завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, который будет «на порядки больше», чем то, что она смогла закупить в Иране на сегодняшний день.
По мнению аналитиков, объект, который возводится в Татарстане, вероятно, будет завершен к началу 2024 года. Власти Ирана регулярно переправляют оборудование в Россию, помогая в строительстве завода, утверждают в разведке.
В Пентагоне считают, что на сегодняшний день Иран поставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, запасы которых Минобороны РФ уже почти полностью истощило.
Шеф-редактор российского пропагандистского проекта «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — заявила Захарова, выступая в эфире радио Sputnik (цитата по РИА Новости). Она не уточнила, когда Касем приехал в Россию.
Марата Касема задержали 30 декабря 2022 года в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Его заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В начале января Касема арестовали, он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме. В конце апреля его отпустили под подписку о невыезде.
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ВСУ заявляют об успехах на южном фронте в районе села Старомайорского Донецкой области
Как сообщил на брифинге представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, силы обороны Украины закрепляются там на достигнутых рубежах.
Также, по его словам, российские войска предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее села Работино в Запорожской области.
Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы, добавил Ковалев.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Верховный суд РФ посчитал, что участие в войне в Украине освобождает от наказания
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) РФ «в связи с изменением обстановки» посчитала возможным освободить от наказания российского контрактника Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом.
В своем определении Верховный суд отметил, что с момента совершения преступления прошло больше полутора лет и сейчас осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО», поэтому больше не представляет опасности для общества.
В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Владислава Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.
- В июне 2023 года вступил в силу закон, согласно которому граждане РФ, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если их мобилизуют на войну в Украине или они заключат контракт о прохождении военной службы. Это правило не могли применить к ефрейтору Владиславу Устинову, поскольку он уже заключил контракт с российской армией.
Второй ребенок умер в результате российского обстрела города Константиновки кассетными боеприпасами.
Как заявил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в больнице скончалась девочка 2011 года рождения.
Таким образом, в результате обстрела, произошедшего 24 июля, погибли три человека, в том числе два ребенка, еще шесть человек ранены.
Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области, сообщил глава украинской военной администрации частично оккупированного региона Александр Прокудин.
По его данным, за сутки российские военные совершили 55 обстрелов, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации, ПТРК и БПЛА.
Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, а также по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.
В середине июня 2023-го недавно избранный президент Чехии Петр Павел заявил: «За всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше». Он добавил, что теперь россияне должны находиться под «пристальным вниманием спецслужб». Многие восприняли эти слова как предложение в перспективе интернировать граждан РФ — однако чешские власти отвергли такую трактовку. О том, как в Чехии относятся к россиянам после 24 февраля и можно ли проводить параллели между российским вторжением в Украину и вводом советских войск в Прагу в 1968 году, «Медуза» поговорила с Михаэлом Жантовским — советником Петра Павела, бывшим послом в США и Великобритании, а также пресс-секретарем и соратником первого президента Чехии Вацлава Гавела.
ФСБ предъявила политологу Борису Кагарлицкому обвинение по статье о «публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета». Об этом сообщили дочь политолога Ксения Кагарлицкая и его адвокат Сергей Ерохов.
Борис Кагарлицкий, по словам его адвоката, вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отметил Ерохов в комментарии ТАСС.
Дело расследует управление ФСБ по Коми, поэтому после задержания Кагарлицкого отвезли в Сыктывкар, где суд изберет ему меру пресечения.
О том, что в отношении Кагарлицкого возбудили уголовное дело, стало известно накануне, когда с обыском пришли к психологу и активисту Александру Арчагову. Арчагов вел стримы на ютьюб-канале журнала Кагарлицкого «Рабкор».
- Министерство юстиции РФ в 2018 году объявил «иностранным агентом» организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую возглавляет Борис Кагарлицкий, а в мае 2022 года — самого Кагарлицкого.
Харьковскую область атаковали «Шахеды»
Ночная атака дронов-камикадзе пришлась на город Первомайский, сообщил глава Первомайской общины Харьковской области Николай Бакшеев.
«Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар», — написал он в телеграме.
О пострадавших информации не поступало.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 65 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За сутки произошли 26 боевых столкновений. Вероятность ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.
- Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Уничтожены вертолет Ка-52, пять ударных БПЛА типа «Шахед-136» и два разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 518-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.