Суд в Сыктывкаре арестовал политолога Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Суд в Сыктывкаре арестовал до 24 сентября политолога , обвиняемого по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщает «Север.Реалии».

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом суд попросило следствие, сославшись на то, что в ходе слушаний будут разглашены конфиденциальные сведения.

Следователь ФСБ ходатайствовал об аресте политолога, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. По словам адвоката Владислава Коснырева, Кагарлицкий не признал вину. По предъявленной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Перед заседанием сам политолог заявил «Север.Реалии», что не согласен с обвинениями и считает дело против себя политическим.

О том, что в отношении Бориса Кагарлицкого возбудили уголовное дело, стало известно накануне, когда с обыском пришли к психологу и активисту Александру Арчагову, который вел стримы на ютьюб-канале журнала Кагарлицкого «Рабкор». Всего, по данным «Avtozak Live», обыски в рамках дела политолога прошли по пяти адресам, в том числе у самого политолога.

Как рассказал «Медузе» адвокат Сергей Ерохов, дело в отношении Кагарлицкого возбудили из-за его поста о взрыве на Крымском мосту, опубликованного в 2022 году. Предполагается, что публикации, появившейся в телеграм-канале политолога 8 октября 2022 года. В посте рассматриваются последствия взрыва, в том числе отмечается, что с «военной точки зрения» смысл взрыва Крымского моста «более менее понятен» — «будут проблемы со снабжением».

Интервью с дочерью Кагарлицкого

«Он всегда был осторожен» Бориса Кагарлицкого, одного из самых известных левых мыслителей России, обвиняют в «призывах к терроризму» — ему грозит семь лет тюрьмы. Мы поговорили с его дочерью Ксенией

Интервью с дочерью Кагарлицкого

«Он всегда был осторожен» Бориса Кагарлицкого, одного из самых известных левых мыслителей России, обвиняют в «призывах к терроризму» — ему грозит семь лет тюрьмы. Мы поговорили с его дочерью Ксенией