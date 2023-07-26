На защиту Смоленской АЭС от беспилотников направили 350 миллионов рублей

Власти РФ планируют установить систему противодействия беспилотникам на Смоленской атомной электростанции, расположенной в 200 километрах от границы с Украиной. На это выделили почти 349 миллионов рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок одной из «Росатома». Внимание на тендер обратила «Верстка».

Исполнитель работ оснастит АЭС «средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам», сказано в материалах закупки. Из них следует, что система должна обнаруживать, перехватывать и глушить сигналы дронов. Ожидается, что ее установят в начале сентября.

«Верстка» отмечает, что заказ на сайте госзакупок появился 21 июля. За несколько дней до этого, 13 июля, директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что для защиты российских АЭС вблизи границы с Украиной «проведены все необходимые мероприятия» и ситуация находится «под контролем».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 9 июля, что властям России следует «рассмотреть сценарий» одновременного удара по атомным станциям в Украине и ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится, что ВСУ пытались атаковать АЭС в Смоленской области. Медведев сделал такое заявление, сославшись на неподтвержденную информацию таблоида Mash.