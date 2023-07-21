Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Крымский мост, соединяющий Краснодарский край России и аннексированный Крым, целью для украинских военных. Об этом он заявил, выступая на Аспенском форуме по безопасности. Слова Зеленского приводит «РБК-Украина».

«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Крымский мост — это «маленькая логистическая дорога», по которой российские войска получают боеприпасы, используемые для ударов по Украине.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел второй с начала полномасштабной войны взрыв, из-за чего погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила ранения. Автомобильная часть моста получила повреждения. На ее восстановление, по оценке властей РФ, необходимо миллиард рублей.

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