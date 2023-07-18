Хуснуллин оценил восстановление Крымского моста минимум в миллиард рублей
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста может обойтись в 1–1,3 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».
По его словам, для ремонта Крымского моста необходимо возвести дополнительный мост длиной 250 метров, на котором будут работать большегрузные краны — ими планируется поднять поврежденные пролеты моста.
«Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его [временный мост] построим», — добавил Хуснуллин.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила травмы. Также была повреждена автомобильная часть моста. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и обвинили в атаке на Крымский мост ВСУ. Украинская сторона о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.
В ночь на 18 июля по Крымскому мосту было запущено движение легковых автомобилей по одной из полос, не пострадавшей при взрыве. Сейчас движение осуществляется в реверсивном режиме. По словам Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить к середине сентября, по второй — к ноябрю.