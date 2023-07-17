Источник «Медузы», близкий к украинской разведке, рассказал об атаке на Крымский мост: «Такие же дроны применялись по Севастополю месяца три назад»

Взрыв на Крымском мосту 17 июля был совместной операцией Службы безопасности Украины и ВМС Украины. Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины (собеседник говорил на условиях анонимности). Ранее об этом же сообщали издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Как утверждает источник, при атаке на мост применялись «такие же надводные дроны, как и те, что применялись по Севастополю ». Он отметил, что у российских военных в регионе нет специального оборудования, чтобы обнаруживать дроны на значительном расстоянии до цели, поэтому россияне увидели беспилотники лишь в непосредственной близости от моста, когда сделать с ними что-либо было невозможно.

«Наблюдатели в ночное время попытались с помощью стрелкового оружия крупнокалиберного, пулеметов, поразить дроны, но не смогли», — добавил собеседник.

Источник «Медузы» утверждает, что у моста была повреждена одна из опор. Власти РФ это не подтверждают: в Минтрансе РФ заявляли лишь об «имеющемся повреждении дорожного полотна», отдельно отметив, что ранее появившиеся в СМИ данные о поврежденных опорах не подтвердились. Независимых подтверждений этому также нет.

Собеседник «Медузы» также отметил, что если в случае повреждения пролета «можно новый положить», то повреждение опоры является куда более серьезным. «Но главное не это, а то, что если провести морскую границу по территории между Россией и Украиной, то как раз [поврежденная] 145-я опора находится за этой границей, на [международно признанной] территории Украины», — сказал собеседник «Медузы».

145-я опора Крымского моста Телеканал «Крым 24» / AFP / Scanpix / LETA

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Российские власти сообщили о гибели двух человек — семейной пары из Белгородской области, ехавшей по мосту на автомобиле. Их дочь получила ранения средней степени тяжести и была направлена в реанимацию в Краснодаре. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.

Движение автомобильного транспорта по мосту после взрыва было остановлено. Власти РФ призвали людей, планирующих поездки из России в Крым, совершать их через территории аннексированных регионов — для этого в них отменили комендантский час.

Ранее в военной разведке Украины, говоря о взрыве на Крымском мосту, назвали переправу «лишней конструкцией». В свою очередь в СБУ заявляли, что предоставят подробности о взрыве «после победы» Украины в войне.

Meduza

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