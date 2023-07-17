На аннексированных Россией территориях Украины отменили комендантский час для проезда транспорта в Крым и из Крыма

Обновление: Об отмене комендантского часа для проезда транспорта из Крыма и в Крым объявили назначенные Россией администрации аннексированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщает «Интерфакс».

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил о временной отмене комендантского часа, чтобы обеспечить проезд транспорта из Крыма и в Крым, сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, также будут усилены меры безопасности на маршруте, по которому перенаправлены автомобили после взрыва на Крымском мосту.

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта в обе стороны. Минтранс РФ предложил альтернативный сухопутный маршрут в Крым — через аннексированные территории. Для грузового транспорта, как подчеркивается, открыт только этот маршрут.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили «Интерфаксу», что сомневаются в том, что сухопутный маршрут в Крым будет востребован у туристов. В АТОР отметили, что путь в объезд из Ростова-на-Дону до Крыма занимает не менее 8 часов без учета досмотра. Кроме того, заявили в Ассоциации туроператоров, на аннексированных территориях не работает связь от основных российских мобильных операторов, то есть нет возможности пользоваться навигаторами. «Наконец, очень мало информации о том, что есть на альтернативной трассе: какие АЗС, точки питания, санитарные остановки», — сообщили в АТОР.

Также в АТОР обратили внимание на комендантский час, действующий на аннексированных территориях, во время которого передвигаться запрещено. Об отмене комендантского часа на момент публикации заметки объявили лишь в ДНР.

Последствия взрыва на Крымском мосту Meduza

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