По Крымскому мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

По Крымскому мосту в ночь на 18 июля запущено движение автомобилей по одной из полос, не пострадавшей при взрыве.

Для автомобилей открыта крайняя правая полоса направления Тамань-Керчь, пишет РБК. Движение осуществляется по реверсивной схеме.

До того, как на Крымский мост допустили автотранспорт, очередь из автомобилей, пытающихся выехать с аннексированного полуострова, достигала как минимум двух километров, сообщал корреспондент ТАСС.

«Политика Страны» пишет, что после возобновления движения по мосту в пробке со стороны Краснодарского края стоят несколько сотен автомобилей, направляющихся в Крым.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила травмы. Был поврежден пролет автомобильной части моста. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и обвинили в атаке на Крымский мост ВСУ. Украинская сторона о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.

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