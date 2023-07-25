Война Пятьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

The Washington Post: российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке мятежа Пригожина за два-три дня до его начала

Российские спецслужбы предупреждали президента России Владимира Путина о мятеже Евгения Пригожина как минимум за два-три дня до его начала. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собеседников в украинской и европейских разведках.

После получения этой информации, как утверждают источники издания, была усилена охрана стратегических объектов, в том числе Кремля, где увеличили численность охраны и выдали больше оружия. Однако других действий предпринято не было, отмечают собеседники WP.

«У Путина было время принять решение о ликвидации [мятежа] и аресте организаторов. Когда он [мятеж] начался, наступил паралич на всех уровнях… Царили абсолютное смятение и замешательство. Долгое время они не знали, как реагировать», — сказал представитель одной из европейских служб безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления западных разведок «чушью».

Читайте также

Мятеж Пригожина точно войдет в учебники истории. «Медуза» пытается ответить на главные вопросы о том, что же это все-таки было Спорить об этом будут годами, если не десятилетиями

Читайте также