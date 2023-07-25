Война Пятьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 июля читайте здесь.
The Washington Post: российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке мятежа Пригожина за два-три дня до его начала
Российские спецслужбы предупреждали президента России Владимира Путина о мятеже Евгения Пригожина как минимум за два-три дня до его начала. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собеседников в украинской и европейских разведках.
После получения этой информации, как утверждают источники издания, была усилена охрана стратегических объектов, в том числе Кремля, где увеличили численность охраны и выдали больше оружия. Однако других действий предпринято не было, отмечают собеседники WP.
«У Путина было время принять решение о ликвидации [мятежа] и аресте организаторов. Когда он [мятеж] начался, наступил паралич на всех уровнях… Царили абсолютное смятение и замешательство. Долгое время они не знали, как реагировать», — сказал представитель одной из европейских служб безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления западных разведок «чушью».
Российские войска атаковали ночью дронами-камикадзе Житомирскую область. По словам главы областной администрации Виталия Бунечко, в результате удара пострадал инфраструктурный объект.
Украина продолжит наносить удары по Керченскому мосту и Крыму, заявил в интервью CNN глава Минобороны страны Алексей Резников.
Он назвал эти цели «официальными», так как удары по ним «уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев»
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 72 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
- На бахмутском направлении украинские силы отбили атаки армии РФ в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки;
- На авдеевском направлении ВСУ отбили атаки российских войск в районе села Первомайское;
- Основные усилия российских войск на запорожском и херсонском направлениях связаны на недопущении дальнейшего продвижения украинских сил;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ, а также шесть ударов — по зенитно-ракетным комплексам российских сил.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Опубликованы поправки к закону о военной службе. Депутаты предлагают призывать в армию с 18 до 30 лет
В базе Госдумы опубликованы поправки, предложенные ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Согласно поправкам, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет.
Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. При этом он предусматривал постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.
В поправках, опубликованных ко второму чтению, нижняя планка призывного возраста составляет 18 лет.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о терроризме после атак беспилотников на Москву и Крым 24 июля. Об этом сообщил «Коммерсант». Следствие утверждает, что организаторами атак стали должностные лица главного управления разведки Минобороны Украины.
СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский
Глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что следователи установили, что организацией теракта занимались лица, находящиеся в Украине.
«Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — заявил Бастрыкин.
Российские войска атаковали Киев беспилотниками
Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, российские военные применили иранские дроны «Шахед». По его словам, силы ПВО уничтожили все воздушные цели на подлете к украинской столице.
Кроме того, с помощью беспилотников были атакованы Полтавская, Сумская и Черкасская области. В Черкасской области два дрона попали в поля, еще один — в пустой сельскохозяйственный ангар.
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