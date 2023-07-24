Война Пятьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Москву атаковали два беспилотника. По информации украинских СМИ, атака была спецоперацией ГУР Минобороны Украины.
- В аннексированном Крыму сообщили об атаке дронов на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Минобороны РФ утверждает, что было сбито 17 беспилотников.
- ФСБ заявила, что нашла следы взрывчатки на сухогрузе, плывшем из Турции. Судно не пропустили через Керченский пролив.
- Одесская область подверглась атаке дронов-камикадзе. По данным ВСУ, целью атаки была портовая инфраструктура Дуная.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к следующему саммиту НАТО война закончится победой Киева, после чего страну пригласят в альянс.
Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания НАТО.
«Кто знает, может это день станет очень важным для Украины», — заявил министр, добавив, что это «только прогноз».
Министр также сообщил, что украинские пилоты начнут учиться управлять американскими самолетами F-16 в августе 2023 года, а к весне 2024-го эти самолеты, вероятно, появятся в украинском небе.
Источник «Украинской правды» вслед за «РБК-Украина» также сообщил, что атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
Сергей Собянин сообщил, что в доме на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон.
«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — пообещал мэр.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкойском районе возобновлено движение поездов и автомобилей, прерывавшееся после атаки беспилотников.
Вице-премьер Украины — о ночных атаках беспилотников на Москву и Крым
«Что бы там ни происходило, но этого будет больше», — написал Михаил Федоров в телеграме. При этом чиновник не заявил прямо, что за атакой стоит Киев.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что атака на Москву была операцией, организованной украинской разведкой. Собеседники журналистов отметили, что «все пташки долетели до Москвы».
Крым ночью подвергся атаке беспилотников
Минобороны РФ заявило, что в общей сложности ночью 24 июля над полуостровом были сбиты 17 беспилотников. По утверждению ведомства, 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три беспилотника уничтожены средствами ПВО.
Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также о повреждении частного дома в Кировском районе.
В результате атаки, сообщил Аксенов, никто не пострадал.
Под Москвой упал еще один беспилотник
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, дрон вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища.
В результате инцидента никто не пострадал.
Российские военные ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе
Как утверждают в ВСУ, целью атаки была портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника.
В результате атаки разрушен ангар с зерном. Шестеро сотрудников порта получили ранения.
Москва. Сотрудники полиции на месте атаки беспилотника
Рано утром Москву атаковали два беспилотника
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал в телеграме мэр города Сергей Собянин.
Обломки первого беспилотника обнаружили у одного из домов на Комсомольском проспекте — недалеко от главного здания Минобороны РФ. Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на улице Лихачева.
Минобороны РФ заявило, что беспилотники были украинскими. В ведомстве утверждают, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В Киеве атаку не комментировали.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.