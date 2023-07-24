Война Пятьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к следующему саммиту НАТО война закончится победой Киева, после чего страну пригласят в альянс.

Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания НАТО.

«Кто знает, может это день станет очень важным для Украины», — заявил министр, добавив, что это «только прогноз».

Министр также сообщил, что украинские пилоты начнут учиться управлять американскими самолетами F-16 в августе 2023 года, а к весне 2024-го эти самолеты, вероятно, появятся в украинском небе.