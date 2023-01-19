В сети появились фото и видео с военной техникой на крышах домов в Москве. Что случилось, власти не объясняли

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В социальных сетях 19 января появились несколько видеозаписей и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», установленые на крышах нескольких зданий в Москве. Подлинность опубликованных материалов не подтверждена.

Телеграм-канал «Moscow calling» распространил несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показан момент установки ЗРПК «Панцирь-С1» на доме 8 в Тетеринском переулке (здание по этому адресу на «гугл-картах» похоже на здание на видеозаписях). Еще в одном ролике, утверждает канал, ЗРПК стоит на крыше дома.

Российские телеграм-каналы, в том числе нескольких «военкоров», а также западные -специалисты, как отмечает «Агентство», опубликовали фотографию здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, как утверждается, также установлен «Панцирь-С1».

В начале этой недели в российских телеграм-каналах также появились фотографии зенитных ракетных комплексов С-400, которые появились в районе национального парка «Лосиный остров» и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. «Сирена» сообщает, что в «Лосином острове» вырубили деревья, чтобы создать площадку для зенитных ракетных комплексов.

Власти Москвы, а также министерство обороны РФ пока не комментировали эти сообщения.