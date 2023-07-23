Война Пятьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июля читайте здесь.
В Польше заработал центр ремонта танков, туда уже прибыли два танка из Украины
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на военном заводе Bumar в Гливице на юге страны начал работать центр по ремонту и обслуживанию танков. Туда уже привезли два танка Leopard из Украины.
Ранее Spiegel писал, что Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше. Контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall так и не был заключен. По данным издания Handelsblatt, власти Германии решили выйти из договора с Польшей о строительстве на ее территории центра по ремонту и обслуживанию. Официально о результатах переговоров двух стран не сообщалось.
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Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские войска в ночь на 23 июля выпустили по Одессе 19 ракет
В ходе атаки применялись пять крылатых ракет «Оникс», три крылатые ракеты X-22, четыре крылатые ракеты «Калибр», пять крылатых ракет «Искандер-К», две баллистические ракеты «Искандер-М».
Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей — четыре ракеты «Калибр» и пять ракет «Искандер-К», утверждают в ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 58 авиационных ударов и совершили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня;
- Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там произошло около 40 боевых столкновений.
- На запорожском направлении армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки;
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил, уничтожены четыре разведывательных беспилотника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Фотографии последствий обстрела Одессы
«Никакого оправдания российскому злу быть не может». Зеленский — о новом обстреле Одессы
«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, зло проигрывает. И обязательно будет ответ российским террористам за Одессу. Они почувствуют этот ответ.
Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями с Одессой. Мы справимся с этим. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Спасо-Преображенский кафедральный собор после российского обстрела
Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор был заложен в 1795 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли, а затем в 1936 году разрушили. В начале 2000-х храм восстановили на прежнем месте. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Один человек погиб, 19 получили ранения
В ночь на 23 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате 19 человек получили ранения, один погиб, сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Среди пострадавших — четверо детей.
Разрушение зафиксированы в шести жилых (в том числе многоквартирных) домах. Повреждены два памятника архитектуры, частично разрушен Спасо-Преображенский собор.
Здравствуйте. Начинается 515-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем в прямом эфире следить за главными событиями, связанными с войной и ее последствиями. Спасибо, что вы с нами.