Война Пятьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

В Польше заработал центр ремонта танков, туда уже прибыли два танка из Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на военном заводе Bumar в Гливице на юге страны начал работать центр по ремонту и обслуживанию танков. Туда уже привезли два танка Leopard из Украины.

Ранее Spiegel писал, что Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше. Контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall так и не был заключен. По данным издания Handelsblatt, власти Германии решили выйти из договора с Польшей о строительстве на ее территории центра по ремонту и обслуживанию. Официально о результатах переговоров двух стран не сообщалось.