Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, в котором рассказал о новой атаке Минобороны РФ на город в ночь на 23 июля. В ролике он перешел на русский язык, обращаясь к гражданам России.

Несколько слов на русском, специально для россиян. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить — ваши ракеты летят даже в кладбища. За эту войну вас называли по-разному: рашисты, орки, мрази, гниды. Но это еще ласково. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на боль и злость обычных людей, станет для вас приговором. Слава Украине!

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту. В ночь на 23 июля Одесса подверглась самому масштабному удару по историческому центру города с начала российского вторжения. По городу запустили 19 ракет, девять из которых удалось сбить. В центре Одессы были повреждены несколько жилых домов, как минимум 25 памятников архитектуры, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм города. Сообщалось об одном погибшем и 19 раненых. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО».