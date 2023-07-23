«Будь это наше высокоточное оружие, здание вообще вряд ли бы устояло» Как на российском телевидении рассказывают о российском ударе по Одессе и разрушении православного храма

Минобороны РФ сообщает о новом групповом ударе высокоточным оружием. Цели — объекты в Одессе, которые могли использовать украинские националисты для подготовки терактов против России. Тем временем, украинские ПВО сработали нештатно. Сообщается как минимум о двух зенитных ракетах, которые упали в черте города. Повреждение получил Спасо-Преображенский собор. Кадры с разрушениями утром активно разнесли украинские паблики. Кого обвиняют, очевидно. Хотя также ясно, что будь это российские «Калибры» или «Ониксы», наше высокоточное оружие, здание вообще вряд ли бы устояло. И последствия были бы совершенно другими. Кроме того, на кадрах просматриваются характерные отметины на стенах. Такие остаются от разлета поражающих элементов зенитной ракеты. При этом на неделе на Украине признали: сбить российские «Ониксы» с помощью средств противовоздушной обороны они не могут.

В министерстве обороны России опровергли заявления украинских властей о том, что якобы из-за российского удара в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский собор. «С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты», — заявили в российском военном ведомстве.

В министерстве обороны прокомментировали появившиеся в сети кадры разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе. Согласно заявлению военных, на храм, по всей видимости, упала украинская зенитная ракета «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО». А все заявления и информация, распространяемая Киевом, о причастности российских военных к данной трагедии, как подчеркнули в министерстве, «не соответствуют действительности».

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Фото на обложке: Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA