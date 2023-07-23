Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Спасо-Преображенский собор в Одессе после российского обстрела утром 23 июля 2023 года Serhii Smolientsev / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 23 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки россияне применили 19 ракет пяти типов:

пять крылатых «Ониксов» были запущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» в аннексированном Крыму;

три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 запустили с самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;

четыре крылатые ракеты морского базирования «Калибр» предположительно запущены с подводной лодки в Черном море;

пять крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» и две баллистические ракеты «Искандер-М» запущены из Крыма.

Силам украинской ПВО удалось уничтожить девять ракет: четыре «Калибра» и пять «Искандер-К».

В результате российского обстрела в Одессе зафиксированы разрушения портовой инфраструктуры, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, в том числе многоквартирных, а также десятки автомобилей.

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук назвал ночную атаку на Одессу самым масштабным российским ударом по историческому центру города с начала полномасштабной войны.

На Соборной площади в центре города одна из российских ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор был заложен в 1795 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли, а затем в 1936 году разрушили. В начале 2000-х храм восстановили на прежнем месте. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По данным местных властей, собор получил значительные повреждения, в здании возник пожар. «Пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», — говорится в сообщении городской администрации.

«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал «Суспільне» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в ходе ночной атаки погиб один человек и еще 19 получили ранения, в том числе четверо детей. 14 человек госпитализированы.

Помимо храма, в городе повреждены еще два памятника архитектуры. Сообщается о разрушениях в местном Доме ученых и на бульваре Михаила Жванецкого. Как пишет издание «Думская», в Доме ученых, который является памятником национального значения, выбиты практически все старинные витражи и повреждена мебель внутри здания.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», — так отреагировал на ночной обстрел Одессы президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны РФ никак не комментировало ночную атаку на Одессу. В РПЦ также пока не давали комментариев о разрушении Спасо-Преображенского собора.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту. 17 июля истек срок зерновой сделки, в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно, а Россия не препятствовала этому. Власти РФ объявили, что часть договоренностей в рамках сделки, касающихся России, не были выполнены.

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