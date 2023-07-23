Минобороны РФ заявило, что Спасо-Преображенский собор в Одессе был разрушен в результате «безграмотных действий операторов украинской ПВО»

Минобороны РФ выступило с новым заявлением о ночном ударе по Одессе. В ведомстве утверждают, что не обстреливали Спасо-Преображенский собор в центре города, а наносили удары по местам подготовки терактов против РФ, которые «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».

Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.

С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор