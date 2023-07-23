В ночь на 23 июля российские военные нанесли удар высокоточным оружием по «объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее власти Одессы сообщили, что в результате российского ракетного удара по городу в ночь на 23 июля был значительно поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Подробнее о ракетном ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор