В Одессе после российского обстрела повреждены 25 памятников архитектуры

Как минимум 25 памятников архитектуры повреждены в центре Одессы в результате ракетного удара, нанесенного Минобороны РФ по городу в ночь на 23 июля. Об этом сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По его данным, среди прочего российский обстрел затронул здания XIX — XX веков: дом Чижевича, дом Папудовой, дом Заблудовского, дом Гагарина, дом Януша, дом Ждановой, дом Рассель дель Турко, дом Масса, особняк Манук-Бея, дом Ковалевского, дом Порро и дом Машевского.

«Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!» — пишет Кипер.

Как ранее сообщали власти Одессы, в результате российского ракетного удара в ночь на 23 июля был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Также сообщалось, что сильные повреждения получил местный Дом ученых, который является памятником национального значения. В ходе ночной атаки погиб один человек и еще 19 получили ранения, в том числе четверо детей.

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Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Подробнее о российском ударе

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор