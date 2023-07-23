«Отцы, у нас больше нет Преображенского собора» Последствия ночной атаки Минобороны РФ на Одессу

В ночь на 23 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По городу выпустили 19 ракет, девять из которых удалось сбить. В результате обстрела повреждены портовая инфраструктура, жилые дома и памятники архитектуры, десятки автомобилей. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. В ходе атаки погиб один человек, еще 19 получили ранения. В Минобороны РФ подтвердили атаку на город, но отрицают, что ее целью был храм.