Война Пятьсот четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июля читайте здесь.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает оперштаб аннексированного Крыма.
В российских и украинских телеграм-каналах появились видео пожаров в Крыму. По неподтвержденной информации, беспилотники атаковали аэродром и нефтебазу в поселке Октябрьский под Симферополем. Также сообщается о взрывах на складе боеприпасов.
В свою очередь советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков отметил, что «в сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг». Ранее он призывал не снимать такие объекты при угрозе атак.
Глава аннексированного Крыма сообщил об атаке беспилотников на полуостров
По словам Сергея Аксенова, противник совершил «попытку налета с использованием БПЛА» на объекты инфраструктуры Красногвардейского района аннексированного РФ Крыма.
«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — добавил он.
Примерно за 40 минут до сообщения Аксенова стало известно, что Крымский мост перекрыли.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала полномасштабной войны взрыв, из-за чего погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила ранения. Автомобильная часть моста получила повреждения.
Блинкен: Путин верит, что может пережить Украину
На данный момент Россия не заинтересована в мирных переговорах по Украине, считает глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Об этом он заявил на полях Аспенского форума по безопасности.
Отвечая на вопрос, могут ли США сейчас назначить специального посланника для мирных переговоров с Россией по Украине, глава Госдепа сказал:
К сожалению, я не вижу никаких доказательств заинтересованности России в [мирных переговорах]… Президент Путин верит и продолжает верить, что он может пережить Украину и пережить всех сторонников Украины. Жизненно важно, чтобы мы разубедили его в этом (цитата по «Голосу Америки»).
По словам Блинкена, единство стран НАТО и обязательства по обеспечению безопасности Украины, которые были достигнуты на саммите альянса в Вильнюсе, помогут Киеву нарастить потенциал обороны, чтобы Москва не смогла снова напасть.
Это очень сильный сигнал Путину, что мы никуда не уйдем, Украина никуда не уйдет, и у нее будут средства для самообороны. Если отношение президента Путина к этому изменится, может быть, появится возможность для переговоров. Сейчас мы этого не видим.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает оперштаб аннексированного Крыма. Причины перекрытия моста не называются.
20 июля движение на мосту дважды перекрывали из-за сигналов воздушной тревоги.
Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси — по адресу лагеря, где разместили ЧВК Вагнера. Фирма будет заниматься «управлением недвижимостью»
Могилевский облисполком зарегистрировал в деревне Цель компанию основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», сообщает издание Reform.by.
По данным из Единого госрегистра юрлиц и ИП Минюста Беларуси, компания с уставным фондом в 200 беларусских рублей (около 80 долларов) была зарегистрирована 19 июля в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области.
Именно там, как ранее сообщалось, находится лагерь, куда после мятежа в России приехали наемники ЧВК Вагнера.
Основным видом деятельности новой компании заявлено «управление недвижимым имуществом». Ее владелец — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководителем указан Евгений Пригожин.
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В Иркутской области двух подростков заподозрили в поджоге релейного шкафа на железной дороге, пишет Baza.
По версии следствия, 15-летний Матвей и 16-летний Андрей (их фамилии не называются) устроили поджог на перегоне Черемхово — Забитуй 30 июня. Через три недели их личности установили, дома у подростков прошли обыски.
Как утверждает издание, школьники признали вину. Андрея задержали, Матвея отпустили под подписку о невыезде.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, о новых поставках будет объявлено 25 июля. В новый пакет помощи в основном войдут боеприпасы для артиллерии, ракеты для систем ПВО и наземная техника.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Крымский мост, соединяющий Краснодарский край России и аннексированный Крым, целью для украинских военных. Об этом он заявил, выступая на Аспенском форуме по безопасности.
«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — заявил президент Украины.
Зеленский добавил, что Крымский мост — это «маленькая логистическая дорога», по которой российские войска получают боеприпасы, используемые для ударов по Украине.
Кроме того, вчера вечером российские военные обстреляли из артиллерии Никополь, рассказал глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате обстрела три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек, а также линия электропередачи.
При втором обстреле, в ночь на 22 июля армия РФ попала по одному из промышленных предприятий города. Также в Никополе был сбит российский беспилотник.
Четыре человека погибли в результате российского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области
Как сообщила прокуратура региона, вечером 21 июля войска РФ обстреляли поселок авиабомбами ФАБ-250. Ранения получили три мирных жителя. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
О ночной атаке беспилотников сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович. По его словам, в регионе сработала ПВО. По предварительным данным, люди не пострадали, гражданские здания не повреждены.
В ночь на 22 июля российские войска атаковали Украины пятью дронами «Шахед-136/131». Они были запущены с юго-восточного направления и сбиты силами ПВО Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки армия РФ нанесла 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершила 50 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях произошло более 40 боевых столкновений.
- Российские войска безуспешно наступали в районах Надии, Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества, Дибровы, Григоровки, Первомайского, Новомихайловки и Благодатного.
- Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- ВСУ сбили 11 разведывательных беспилотников. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять артиллерийских установок на огневых позициях и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 514-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем в прямом эфире следить за главными событиями, связанными с войной и ее последствиями. Спасибо, что вы с нами.