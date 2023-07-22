В Донецкой области был ранен оператор Deutsche Welle. По данным издания, российским кассетным боеприпасом

В Донецкой области оператор Deutsche Welle Евгений Шилко был ранен во время российского обстрела тренировочной площадки украинских военных. По данным медиакомпании, российские военные использовали кассетные боеприпасы.

Согласно Deutsche Welle, обстрел площадки в Дружковке произошел около полудня, когда съемочная группа издания вела репортаж о подготовке украинских военных. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

«Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами», — рассказал корреспондент DW Матиас Белингер.

Сейчас Евгений Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное, уточняет DW.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники российских провластных СМИ попали под удар кассетными боеприпасами в городе Пятихатки Запорожской области. В результате «военкор» РИА Новости Ростислав Журавлев умер от полученных ранений, а фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков были ранены.

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