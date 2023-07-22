В Украине погиб «военкор» РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще три журналиста были ранены

В Украине погиб «военкор» РИА Новости Ростислав Журавлев, сообщает агентство.

По данным РИА Новости, группа сотрудников российских СМИ попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Также под обстрел попали журналисты ТАСС и ВГТРК.

«Известия» уточнили, что у Польшакова четыре осколочных ранения, а у Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Минобороны РФ утверждает, что сотрудники российских СМИ попали под обстрел . «Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе кассетные боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, то эти снаряды будут использоваться только по военным целям на оккупированных частях Украины. Он также сказал, что российские войска постоянно использует кассетные боеприпасы на украинской территории.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что пока Россия не использовала в Украине кассетные боеприпасы, но готова это делать, если их будут применять украинские войска. Позднее с аналогичным заявление выступил президент России Владимир Путин.

Правозащитные организации утверждают, что в ходе боевых действий в Украине кассетные боеприпасы применяли и Вооруженные силы РФ, и ВСУ.

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?