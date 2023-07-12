«Россия использует их постоянно на нашей территории». Зеленский назвал поставку Украине кассетных боеприпасов вопросом «справедливости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что , о поставке которых Киеву объявил Вашингтон, будут использоваться только по военным целям на оккупированных частях страны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.

«Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кассетные снаряды на нашей территории, убивает наших людей», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».

Он добавил, что кассетные боеприпасы, поставляемые США, будут использоваться «сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины».

«Это абсолютно контролируемо и нигде больше использоваться не будет. Должна быть справедливость. Смотрите, в этом нет справедливости, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей», — сказал Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Во время пресс-конференции Зеленский также заявил, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО до тех пор, пока на ее территории продолжается война с Россией. Он отметил, что «некоторые действительно боятся говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет мировой войны».

«Это понятно и логично… Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле», — заявил украинский лидер.

Гарантии безопасности для Украины, которые в рамках саммита НАТО могут согласовать страны «Большой семерки», Зеленский назвал «конкретным успехом».

«Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой зонтик гарантий безопасности. А потом уже Украина будет иметь документы с каждым из государств-гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые имеем, или которых нам не хватает. Эти вещи будут на двустороннем уровне. Этот документ дает возможность приобщиться другим партнерам, кроме стран „семерки“», — сказал он.

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут в том числе кассетные боеприпасы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия «воздерживалась и воздерживается» от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, «какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения». В случае поставки таких снарядов Украине российские войска будут применять их против ВСУ, добавил Шойгу.

Правозащитники неоднократно сообщали, что и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.

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