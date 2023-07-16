Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска могут применять , если их используют ВСУ, сообщает «Интерфакс».

«В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», — сказал Путин.

«Но, конечно, если они будут применяться против нас, — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил он.

Путин также предположил, что западные союзники решили поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще».

При этом, по словам Путина, администрация США сама называла использование кассетных боеприпасов преступлением. «Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», — сказал президент РФ.

Как отмечает «Агентство», преступлением в феврале 2022 года называла применение кассетных боеприпасов Джен Псаки, занимавшая в тот момент пост пресс-секретаря Белого дома. Псаки говорила об использовании таких боеприпасов Россией и против мирного населения.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе кассетные боеприпасы, в начале июля.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что кассетные боеприпасы будут использоваться только по военным целям на оккупированных частях страны. Зеленский подчеркнул, что «Россия использует их постоянно на нашей территории».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что пока Россия не использовала в Украине кассетные боеприпасы, но готова это делать, если их будут применять украинские войска.

Правозащитные организации утверждают, что в ходе боевых действий в Украине кассетные боеприпасы применяли и Вооруженные силы РФ, и ВСУ.

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