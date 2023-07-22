Беспилотники атаковали склад боеприпасов в аннексированном Крыму. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей

В результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район аннексированного Крыма произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава местной администрации Сергей Аксенов.

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — написал Аксенов.

Ранее в российский и украинских телеграм-каналах начали появляться видео, как утверждается, последствий атаки. Каналы писали, что беспилотники атаковали аэродром и нефтебазу рядом с поселком Октябрьский под Симферополем. В то же время украинские СМИ сообщали о попадании по складу боеприпасов.

В ночь на 19 июля на полигоне в Кировском районе аннексированного Крыма начался пожар, из-за которого местные власти провели эвакуацию нескольких населенных пунктов.

Читайте также

В Крыму загорелся склад боеприпасов, четыре поселка эвакуированы Главное

Читайте также

В Крыму загорелся склад боеприпасов, четыре поселка эвакуированы Главное