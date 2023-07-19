В Крыму загорелся склад боеприпасов, четыре поселка эвакуированы Главное

Сотрудники ДПС на перекрытом из-за пожара участке трассы «Таврида». 19 июля 2023 года

Исправление. В тексте сообщалось, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на складе боеприпасов — результат «совместной операции ГУР и ВСУ». Однако позднее официальный представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что распространенное якобы заявление Буданова — фейк.

На полигоне в Кировском районе аннексированного Крыма в ночь на 19 июля начался пожар. В районе пяти утра местный телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал ролики пожара, на которых отчетливо слышны взрывы. К шести утра российские военные перекрыли дороги в районе полигона, сообщил канал.

Глава администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о временной эвакуации жителей. Покинуть свои дома должны жители населенных пунктов Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и Кринички, находящихся в непосредственной близости от полигона. По словам Аксенова, власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек. Также он отчитался о перекрытии трассы «Таврида» в районе пожара и о создании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Местные власти не назвали причины пожара. По словам Аксенова, это предстоит установить следственным органам. В то же время телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей писал, что по складу было три «прилета», то есть попадания ракет или дронов. «Крымский канал» сообщил, что полигон атаковали шесть беспилотников. Вместе с тем канал «Два майора» заявил, что по складу могли ударить из украинского комплекса «Гром-2». «Рыбарь» и Grey Zone предположили, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Украинские и российские СМИ сообщили о причастности ВСУ к пожару со ссылкой на заявление, сделанное якобы главой военной разведки Украины Кириллом Будановым. Однако официальный представитель ГУР Андрей Юсов заявил «Суспильне», что «заявление Буданова — фейк».

По объектам в Крыму ранее уже неоднократно наносили удары. Так, в августе 2022 года на военном аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Минобороны РФ сразу после случившегося заявляло, что в результате взрывов авиационная техника на аэродроме не была повреждена, однако спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения.

В конце апреля 2023 года в результате атаки беспилотников в Севастополе загорелась нефтебаза. На следующий день представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что эта атака являлась частью подготовки к контрнаступлению украинской армии. По данным разведки Украины, при пожаре было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.

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