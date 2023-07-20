США ввели санкции против Алексея Кудрина

Министерство финансов США расширило санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину. Ведомство включило в санкционные списки 18 физических лиц, 95 компаний, а также 14 морских судов.

В частности, под ограничения попали несколько заместителей российских министров и бывший министр финансов и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Сейчас он занимает должность советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс».

США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций: банков «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», а также Локо-банка и Петербургского социального коммерческого банка. Кроме того, Вашингтон объявил об ограничениях в отношении предприятий из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что США введут такие санкции за помощь России в обходе ограничений.

О расширении санкционных списков также объявила Канада. В них попали 39 физических и 25 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также сферой культуры и образования России.

Так, правительство Канады расширило ограничения на главу Минобрнауки России Валерия Фалькова, министра культуры РФ Ольгу Любимову, режиссера Никиту Михалкова, певцов Филиппа Киркорова и Шамана, рэпера Тимати, продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию.

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