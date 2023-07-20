Война Пятьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли удары по Одессе, Николаеву и Сумам. Пострадали более 20 человек.
- Глава Крыма сообщил о гибели девочки-подростка в результате удара беспилотника.
- Британская разведка считает, что попытка РФ блокировать украинские порты на Черном море поставит под угрозу российский военный флот.
О погибшем стало известно и в Николаеве, сейчас спасатели достают его тело из-под завалов, сообщил «Суспiльне» заместитель главы города Анатолий Петров.
В результате российского удара по Одессе есть погибший — охранник одного из гражданских зданий 2002 года рождения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
РИА Новости публикует видео удара беспилотника по поселку Раздольное в Крыму в ночь на 20 июля
Последствия российского удара по Николаеву и Одессе
В Бердске в Новосибирской области попытались поджечь здание военкомата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества их хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК), передает телеграм-канал Shot.
Издание «Бердск-Онлайн» сообщает, что инцидент произошел вечером 19 июля. Военкомат пытался поджечь мужчина в камуфляже, на вид ему было около 50 лет. Он принес с собой пятилитровую бутылку с горючей смесью, плеснул ее на входную дверь в военкомат и поджег, после чего убежал. Shot уточняет, что в результате закоптилась часть двери, пламя потухло само по себе за пару минут.
Британская разведка: попытка РФ блокировать украинские порты на Черном море поставит под угрозу российский военный флот
Разведка Великобритании предполагает, что власти РФ уже давно приняли решение не продлевать срок действия зерновой сделки, так как она перестала отвечать их интересам. Истинные причины, говорится в обзоре, Россия замаскировала дезинформацией, объявив, что выход из соглашения связан с тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности из-за украинских мин и что Украина якобы использовала зерновой коридор в военных целях.
Блокада черноморских портов, говорится в обзоре, помимо прочих последствий, несет угрозу и для самого российского флота. Корабли ВМФ РФ, которые задействуют в блокаде, могут быть атакованы украинскими морскими дронами и крылатыми ракетами береговой обороны, считают в британской разведке.
Вооруженные силы Беларуси проводят совместные тренировки с наемниками ЧВК Вагнера на полигоне «Брестский». Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
«На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи», — говорится в сообщении.
По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», по состоянию на вечер 19 июля в Беларусь прибыли девять колонн ЧВК Вагнера.
Накануне один из членов «совета командиров» ЧВК Вагнера заявил, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.
Девочку из Белгородской области, пострадавшую при взрыве на Крымском мосту 17 июля, перевезли в Москву для продолжения лечения, ее состояние стабильно, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Она госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 78 авиационных ударов и совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Более 30 боевых столкновений произошло на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях;
- Украинские войска отразили атаки армии РФ в районе Богдановки (бахмутское направление), Невельского (авдеевское направление), Марьинки и Красногоровки (марьинское), Приютного (запорожское направление);
- ВСУ продолжают вести наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях;
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину после решения Кремля выйти из зерновой сделки. Такое мнение высказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж, передает CNN.
По его словам, российские войска дополнительно заминировали подходы к украинским морским портам.
Накануне Минобороны России объявило, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Ведомство заявило, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Австралия ввела новые санкции из-за российского вторжения в Украину. Об этом объявила глава МИД страны Пенни Вонг. Ограничения введены, в частности, против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 физлиц.
Среди попавших под санкции — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Под санкции также попали высокопоставленные белорусские военные.
Три дрона-камикадзе атаковали ночью город Сумы, сообщила администрация области. Один из них попал в здание «внешкольного оздоровительного заведения», произошел пожар. Пострадала медсестра.
Последствия ночного удара по Николаеву
Российские войска третью ночь подряд наносят удары по Одессе, четыре человека пострадали. В Николаеве — 18 пострадавших
В результате атаки в центре города разрушено административное здание, а под Одессой — склады, сообщила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
Она добавила, что Одессу атаковали более 20 «воздушных целей» — ракет и дронов.
Мэр Одессы Виталий Труханов сообщил, что в городе повреждены детские ясли.
В Николаеве в результате российской атаки повреждены жилые дома. Глава региона Виталий Ким сообщил, что пострадали 18 человек, девять из них, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Ким также рассказал, что в результате атаки есть погибшие, но их число не уточнил.
Глава Крыма сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотника
В результате атаки «вражеского БПЛА» в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Об этом сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
Повреждено также четыре административных здания.
Телеграм-канал Baza пишет, что беспилотник упал в поселке Раздольное. Погибшая — 14-летняя Ирина Л., которая, по информации канала, вместе с подругой шла встречать рассвет. Когда она проходила по центральной площади поселка, там упал дрон. В результате взрыва Ирина получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы.
Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями, связанными с полномасштабным российским вторжением в Украину.