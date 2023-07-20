Война Пятьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

В Бердске в Новосибирской области попытались поджечь здание военкомата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества их хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК), передает телеграм-канал Shot.

Издание «Бердск-Онлайн» сообщает, что инцидент произошел вечером 19 июля. Военкомат пытался поджечь мужчина в камуфляже, на вид ему было около 50 лет. Он принес с собой пятилитровую бутылку с горючей смесью, плеснул ее на входную дверь в военкомат и поджег, после чего убежал. Shot уточняет, что в результате закоптилась часть двери, пламя потухло само по себе за пару минут.