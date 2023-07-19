«Коммерсант»: полиция и СК начали проверку из-за листовок «Русского добровольческого корпуса», найденных в посылке косметической компании Avon

Полиция и Следственный комитет России проводят доследственную проверку из-за распространения в посылке с товарами косметической компании Avon листовок в поддержку (РДК). Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, поводом для проверки стал заказ двух парфюмерных наборов, который сделал менеджер из Москвы для своей жены через сайт Avon. После получения товара он обнаружил, что полиэтиленовая упаковка на одной из коробок была повреждена. Внутри он нашел бумагу, на на которой была «краткая, но весьма агрессивная информация о действиях России в Украине». Там также была написана благодарность за совершенную покупку от РДК и QR-код, который при сканировании вел на один из телеграм-каналов группировки.

Во второй коробке с духами, которая была запечатана заводским образом, нашлась аналогичная листовка, пишет «Коммерсант».

Мужчина обратился в полицию. Экспертиза, проведенная по заказу МВД, показала, что в тексте листовок содержались призывы «к совершению негативных действий и негативной оценки в отношении представителей ВС РФ», а также публичные высказывания, направленные на «дискредитацию» российской армии.

Avon — компания по производству косметики, парфюмерии и средств личной гигиены, она была основана в 1886 году в Нью-Йорке. В России она открыла представительство в 1993 году, а в начале 2000-х начал работать завод Avon в подмосковном Наро-Фоминске. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину компания продолжила производство в стране, но прекратила экспорт продукции, наладив поставки в страны Восточной Европы из Польши.