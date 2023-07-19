Война Пятьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»

Детей с территорий Украины, аннексированных Россией, отправляют в оздоровительные лагеря «на отдых» в Беларуси, но возвращаются обратно не все, сообщил телеканалу «Дождь» белорусский оппозиционер Павел Латушко.

«Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они в настоящий момент находятся», — сказал Латушко.

Сколько украинских детей могли исчезнуть таким образом, Латушко не уточнил.