Война Пятьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июля читайте здесь.
Главные новости
- Войска РФ нанесли массированный удар по Украине. Пострадали больше 10 человек.
- В Крыму произошел пожар на складе боеприпасов. Жителей четырех населенных пунктов эвакуируют.
- Белорусская оппозиция утверждает, что детей с аннексированных территорий Украины вывозят «на отдых» в Беларусь, но не все возвращаются обратно.
Детей с территорий Украины, аннексированных Россией, отправляют в оздоровительные лагеря «на отдых» в Беларуси, но возвращаются обратно не все, сообщил телеканалу «Дождь» белорусский оппозиционер Павел Латушко.
«Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они в настоящий момент находятся», — сказал Латушко.
Сколько украинских детей могли исчезнуть таким образом, Латушко не уточнил.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что при пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал.
«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале. Аксенов добавил, что ликвидация последствий будет проведена «в кратчайшие сроки».
По меньшей мере 12 человек пострадали в Одесской области из-за ночной атаки
Оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ сообщило о последствиях удара по Одесской области:
- Над Одесской сбили ракету Х-59, которая упала в одном из кварталов и образовала большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий. Три мирных жителя получили травмы.
- Повреждена портовая инфраструктура из-за удара ракет «Оникс» и Х-22. Есть попадания в зерновой и масляный терминал, повреждены резервуары и оборудование для загрузки.
- В Одесском районе есть попадание в промышленный объект. Пострадал сотрудник, поражены два складских помещения с табаком и фейерверками.
- В небе над Одесской областью сбиты восемь дронов типа «Шахед», еще два — над Николаевской областью. В результате воздушных боев и падения обломков повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины. Пострадали два мирных жителя.
- В Одессе в результате боевой работы и взрывной волны повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере шесть человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью.
Войска РФ запустили по Украине больше 30 ракет и больше 30 дронов-камикадзе в ночь на 19 июля, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Российские силы атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а основным направлением удара стала Одесская область.
В ходе нескольких волн атак российские силы применили 16 крылатых ракет «Калибр», восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет «Оникс», одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 32 ударных дрона «Шахед».
ВСУ уничтожили 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет «Калибр», одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 дрона «Шахед».
В командовании Воздушных сил отметили, что удары ракет Х-22 и «Оникс» были направлены по инфраструктуре Одесской области.
В Крыму из-за пожара на складе боеприпасов эвакуируют жителей четырех населенных пунктов
Согласно телеграм-каналу Mash, местные жители как минимум два часа слышали взрывы в радиусе пяти километров от полигона, где произошел пожар.
По словам главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, эвакуировать планируют больше двух тысяч человек.
Российские войска атаковали Украину дронами. Повреждены здания в Одессе, дом культуры в Херсоне и инфраструктурный объект в Житомирской области
В ночь на 19 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска российским войсками ракет и дронов. Сообщалось о взрывах в Одессе и работе систем ПВО в Киеве.
Власти Житомирской области сообщили, что беспилотник повредил инфраструктурный объект и несколько частных домов. О сбитом дроне объявила администрация Днепропетровской области, отметив, что пострадавших и разрушений нет. В Одессе в результате атаки повреждения получили несколько зданий. В Херсоне из-за атаки дрона-камикадзе возник пожар в доме культуры, поврежден двухэтажный жилой дом, пострадала 89-летняя жительница
Все беспилотники, направлявшиеся к Киеву, были сбиты, отчиталась городская военная администрация.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 19 июля российские войска нанесли очередной удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.
- За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по Украине, запустив шесть крылатых ракет «Калибр» и 35 иранских ударных дронов «Шахед». ВСУ уничтожили шесть крылатых ракет «Калибр» и 31 ударный БпЛА. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли 80 авиационных ударов и совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- ВС РФ сосредоточили основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За сутки состоялось более 20 боевых столкновений.
- Вооруженные силы Украины стойко держат оборону на купянском направлении. ВСУ отбили атаки российских сил на бахмутском направлении — в районе Богдановки Донецкой области, на марьинском — возле Марьинки и Красногоровки.
- На шахтерском направлении возле Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области российские силы совершили неудачные попытки, чтобы восстановить утраченное положение.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, три склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями, связанными с полномасштабным российским вторжением в Украину.