Пятерых украинцев обвинили в подготовке теракта в аннексированном Мелитополе. Их судят в военном суде Ростова-на-Дону «Русская служба Би-би-си» рассказывает, что известно об этом деле

Один из обвиняемых Андрей Голубев в суде Ростова-на-Дону

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону рассматривается уголовное дело пятерых жителей Мелитополя, обвиняемых в организации «террористического подполья» в оккупированном городе Запорожской области. Дело поступило в суд в середине апреля 2023 года. Подробно о нем рассказывает «Русская служба Би-би-си».

По версии следствия, весной 2022 года контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие территориальной обороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также отставной военный Юрий Петров планировали взорвать заминированный автомобиль «Таврия» возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе.

Подсудимым вменяют в вину участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) и приготовление к акту международного терроризма (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 361 УК). Им грозит до 25 лет лишения свободы. Сами обвиняемые не признают, что намеревались совершить теракт.

Сторона обвинения утверждает, что фигуранты дела состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя», который возглавляет военнослужащий теробороны Владимир Минко. Его следователи считают руководителем «террористического подполья». По версии следствия, Минко находится в не подконтрольном российским войскам Запорожье и оттуда разработал план теракта, в частности, назначил место для взрыва и предложил прикрепить самодельную бомбу под капотом автомобиля. Дело Минко было выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в розыск, пишет «Коммерсант».

В материалах дела, с которыми ознакомились журналисты «Би-би-си», говорится, что взрывное устройство изготовил и заложил в машину Горлов. Он же заодно оборудовал тайники, где пряталось оружие и боеприпасы — в его гараже были найдены мины, пистолеты, пулеметы, гранаты, взрывчатку и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», утверждается в деле.

Зуев и Жуков вели слежку за российскими военные и передавали сведения об их перемещениях соратникам, считает следствие. Петров якобы хранил у себя в гараже арсенал оружия и боеприпасов. Голубева российские власти обвиняют в том, что она собирал информацию о местах и времени выдачи гуманитарной помощи в оккупированном городе.

Сам Голубев не признает, что занимался сбором информации. По его словам, он лишь получил от Минко задание перегнать «Таврию» из одного места в другое. Но машина не завелась, и Голубев «свалил и слился из этой истории», рассказал его адвокат Иван Бондаренко.

Всех подозреваемых российские спецслужбы задержали в первой половине апреля 2022 года: Зуева — 1 апреля, Горлова и Голубева — 6 апреля, а Жукова и Петрова — 7 и 8 апреля соответственно. Первые недели их держали в административном здании в Мелитополе, где с ними проводили «следственные действия» и подвергали пыткам.

Согласно показаниям Горлова, сотрудники ФСБ отвезли его к гаражу, рядом с которым ранее задержали, велели заминировать «Таврию», а затем записали видео его «признания» в подготовке теракта против гуманитарного конвоя.

18 апреля Горлов попал в больницу после попытки самоубийства. Телеграм-канал «РИА Мелитополь» сообщал про пленного солдата ВСУ (его имя не называлось), которого российские военные привезли в хирургию местной больницы и под дулами автоматов заставили медиков его внепланово прооперировать. Сам пострадавший «умолял врачей не спасать его, поскольку понимал, что пытки над ним продолжатся», писало издание. Позднее Горлов подтвердил своему адвокату Марии Эйсмонт, что это был именно он.

Затем задержанных перевезли в аннексированный Крым, где 20 апреля им предъявили официальные обвинения и арестовали. После этого их отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. В конце апреля 2022 года Росфинмониторинг внес всех фигурантов дела в реестр экстремистов и террористов.

Игорь Горлов и Александр Жуков на заседании суда в Ростове-на-Дону

12 июля 2023 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Южного окружного военного суда по делу пятерых жителей Мелитополя. На нем выступили свидетели стороны обвинения, в частности, водитель и фельдшер дежурной бригады скорой помощи пограничного пункта «Джанкой». Их имена не называются, но известно, что оба — граждане России.

На заседании раскрыли некоторые подробности фабулы дела по версии ФСБ. Как утверждалось, 19 апреля 2022 года (то есть спустя две недели после задержания фигурантов дела в Мелитополе и за день до их официального ареста в Крыму) сотрудники российской спецслужбы остановили и досмотрели в Джанкое автомобиль «Таврия». В нем обнаружили 18 свертков, шесть ящиков и коробку, в которых находились взрывчатка, патроны, бронежилеты, радиостанция, оружие и гранаты, говорилось в материалах дела.

Свидетели обвинения это подтвердили. По словам фельдшера, оперативники ФСБ тогда объяснили им, что на «Таврии» через погранпункт Джанкоя «ехали парни со стороны Украины, которых остановили и задержали». На вопрос, видел ли он самих задержанных, фельдшер ответил: «Нам представили их и сказали, что эти мужчины находились в автомобиле. Их было больше трех». Были ли среди них подсудимые, он вспомнить не смог.

Тогда прокурор напомнил фельдшеру, что на стадии следствия он утверждал другое — автомобиль изъяли не в Джанкое, а в Мелитополе. «Ну, может, я перепутал — было давно, не помню точно», — ответил свидетель. «Уровень объяснений соответствует уровню всего этого дела: машина появилась ниоткуда и уехала в никуда», — так прокомментировал этот допрос адвокат Иван Бондаренко.

После в суде выступил еще один свидетель обвинения Дмитрий Голубев из Запорожья (однофамилец фигуранта дела), который заявил, что Минко планировал теракты, чтобы «мирные граждане не поддерживали установление в Мелитополе российской власти». При этом, отмечает «Би-би-си», самого Голубева судят отдельно по аналогичному обвинению в подготовке актов международного терроризма. Его задержали в августе 2022 года.

Свидетель Голубев заявил в суде, что познакомился с Минко в марте 2022 года, когда стал сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По его словам, Минко рассказывал ему, что весной 2022 года планировал теракт «путем взрыва автомобиля в местах выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе» и «выстрелов из гранатометов по автомобилям военнослужащих РФ, осуществляющих обеспечение порядка».

Адвокат Мария Эйсмонт попросила свидетеля конкретизировать, что говорил Минко о месте и способе планировавшегося взрыва в Мелитополе. Тот ответил, что в разговорах «никакой конкретики не было». Свидетель несколько раз просил в суде не задавать ему уточняющие вопросы, предлагая вместо этого огласить его показания из материалов следствия.

Как полагает защита, у обвинения нет доказательств того, что фигуранты дела готовились к теракту, а «признание» Горлова, записанное сотрудниками ФСБ, было получено под пытками. Также адвокаты рассчитывают, что их подзащитных признают военнопленными, чтобы их можно было включить в списки для обмена.

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