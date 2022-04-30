В список террористов Росфинмониторинга внесли тренера кунг-фу из Мелитополя. Его жена сообщала о похищении

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Федеральная служба по финансовому мониторигу (Росфинмониторинг) включила в перечень экстремистов и террористов тренера и председателя Федерации кунг-фу Мелитополя Андрея Голубева. На это обратил внимание телеграм-канал, отслеживающий обновление списка.

В перечне Росфинмониторнга Голубев отмечен звездочкой. Так ведомство обозначает лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму

По данным РИА Мелитополь, Голубев — бывший украинский пограничник, которого похитили. Жена тренера сообщала, что 6 апреля его забрали из квартиры, позже родственники заявили об исчезновении тренера властям, писало издание.

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Помимо Голубева 29 апреля в перечень были включены еще троих уроженцев Мелитополя Александра Жукова, Игоря Горлова и Владимира Зуева, Юрия Петрова, родившегося в Запорожье, а также Азиза Амедиева из города Геническ Херсонской области Украины. Телеграм-канал «Новости Мелитополя» также причисляет Зуева к похищенным.

В условиях войны часто невозможно проверить информацию, которую распространяют участники конфликта, а также третьи стороны.

Украинские СМИ с начала российского вторжения сообщают о похищениях активистов, ветеранов боевых действий, представителей местных властей и журналистов на оккупированных российскими военными территориях Украины. В частности, в начале марта в Мелитополе, который занят российскими войсками с первых дней войны, был похищен мэр . Его освободили в результате обмена пленными.

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