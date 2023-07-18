Наемника ЧВК Вагнера задержали по подозрению в убийстве двух сослуживцев. Он заявил, что те отказывались участвовать в мятеже Пригожина

Полиция задержала 25-летнего гражданина Кыргызстана Ярослава Шеховцова, подозреваемого в убийстве двух наемников ЧВК Вагнера в Воронежской области, пишет Baza. О задержании «Ярослава Ш.» из Кыргызстана также сообщили телеграм-каналы Astra и «Осторожно, новости».

Как писали СМИ, 6 июля в районе села Оськино в Хохольском районе недалеко от дороги «Воронеж — Луганск» нашли мертвыми двух мужчин в военной форме, личности которых пока не установлены. Рядом с погибшими находился автомобиль с оружием. Эксперты установили, что они умерли от огнестрельных ранений.

Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля. По данным Baza и Astra, на допросе задержанный заявил, что состоит в ЧВК Вагнера, и признался, что убил двух других наемников 24 июня за отказ участвовать в Евгения Пригожина. По сведениям «Осторожно, новости», ранее задержанный гражданин Кыргызстана проживал в Бишкеке и Петербурге.

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