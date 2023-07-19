«Важные истории»: ЧВК Вагнера решила отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками компании

Командование ЧВК Вагнера решило отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки. Об этом пишут «Важные истории», которые изучили сообщения родственников наемников и представителей компании в их закрытых чатах. Издание отмечает, что многие бывшие наемники находятся сейчас в отелях Анапы в ожидании помилования.

«Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <…> Весь закрылся», — написала представительница ЧВК в одном из чатов.

Родственница одного из заключенных написала, что некоторых наемников могут отпустить до окончания контракта с ЧВК. Еще одна родственница заявила, что заключенных хотят отпустить из отелей до 29 июля.

Родственники четырех наемников подтвердили «Важным историям» нахождение бывших заключенных в отелях Анапы. По словам одной из них, всех заключенных отпустят из отелей домой, после чего они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14-45 дней.

По данным «Важных историй», бывшие заключенные живут в поселке Витязево в отелях — «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». Сутки проживания в них стоят от 2,3 тысячи до 7,2 тысячи рублей в зависимости от загруженности. В одном из чатов сообщили, что в отелях сейчас живут около 400 «вагнеровцев», их не выпускают за территорию гостиниц, пока они не получат помилование и выплаты. Одна из родственниц рассказала, что некоторые наемники сидят в отелях уже два месяца.

В чатах родственники также жалуются, что бывшие наемники ведут в отелях «разгульный образ жизни». «Ходят пьют, гуляют, медали свои пропивают, в ломбард сдают. Сколько таких здесь [из] ЧВК. Позорят свою они компанию! На автовокзале лично видела двоих — пьяные в хлам. Позор!» — пишет одна из участниц чата.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В феврале 2023 года он объявил, что компания перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

В середине июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые соглашаются отправиться воевать в Украину.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и объявил о «марше справедливости», в ходе которого он вместе со своими бойцами, как утверждалось, планировал дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. Вечером 24 июня Пригожин объявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основатель ЧВК «уйдет» в Беларусь. Наемникам предложили уйти с ним или заключить контракт с Минобороны РФ.

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